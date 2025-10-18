Mecz, który elektryzuje całe Niemcy

„Der Klassiker” to coś więcej niż zwykły mecz Bundesligi. To starcie, które od lat definiuje niemiecki futbol – rywalizacja dwóch klubów o zupełnie odmiennym charakterze: bogatego, perfekcyjnie zorganizowanego Bayernu Monachium i pełnej pasji, walecznej Borussii Dortmund.

W sobotę (godz. 18:30) Allianz Arena znów wypełni się do ostatniego miejsca, a oczy całego piłkarskiego świata skierują się na Monachium.

Forma obu drużyn przed hitem

Bayern pod wodzą nowego trenera prezentuje się solidnie, choć nie brakowało wpadek w ostatnich tygodniach. Harry Kane błyszczy skutecznością, Leroy Sané imponuje formą, ale defensywa monachijczyków wciąż popełnia błędy, które rywal potrafi wykorzystać.

Borussia natomiast po nieco chwiejnym początku sezonu zaczęła łapać rytm. Julian Brandt i Donyell Malen w ostatnich kolejkach pokazują, że potrafią rozmontować każdą obronę. Wątpliwości budzi natomiast stabilność w środku pola i dyspozycja bramkarza Gregora Kobela.

Historia, emocje i symbolika

Rywalizacja Bayernu i Dortmundu to nie tylko walka o punkty, ale także o prestiż. To właśnie te mecze decydują o mistrzostwie, formują legendy i dostarczają historii, które kibice wspominają latami.

Od finału Ligi Mistrzów w 2013 roku, przez pucharowe batalię Kloppa i Guardioli, aż po ostatnie dramatyczne starcia – każde spotkanie Der Klassiker niesie ze sobą wyjątkowy ładunek emocji.

W poprzednim sezonie Bayern rozbił Borussię 4:2, wykorzystując błędy w defensywie gości. Teraz Dortmund przyjedzie do Monachium z pragnieniem rewanżu.

TOP 5: Najsłynniejsze mecze Der Klassiker

1️⃣ Finał Ligi Mistrzów – 25 maja 2013, Wembley

Bayern Monachium 2–1 Borussia Dortmund

Bramki: Mandžukić (60’), Gündoğan (68’ z karnego), Robben (89’)

2️⃣ Finał Pucharu Niemiec – 12 maja 2012, Berlin

Borussia Dortmund 5–2 Bayern Monachium

Bramki: Kagawa (3’), Hummels (41’ k.), Lewandowski (45’, 58’, 81’) – Robben (25’ k.), Ribéry (75’)

3️⃣ Bundesliga – 23 kwietnia 2012, Signal Iduna Park

Borussia Dortmund 1–0 Bayern Monachium

Bramka: Lewandowski (77’)

Neuer obronił karnego Kagawy w 90’

4️⃣ Superpuchar Niemiec – 13 sierpnia 2014, Dortmund

Borussia Dortmund 2–0 Bayern Monachium

Bramki: Mkhitaryan (23’), Aubameyang (62’)

5️⃣ Bundesliga – 1 kwietnia 2023, Allianz Arena

Bayern Monachium 4–2 Borussia Dortmund

Bramki: Kobel (sam. 13’), Müller (18’, 23’), Coman (50’) – Can (72’ k.), Malen (90’)

Kluczowi piłkarze: Kane kontra Haller?

Wszystkie oczy będą zwrócone na Harry’ego Kane’a, który znakomicie odnalazł się w Bundeslidze i regularnie trafia do siatki. Jego rywal po drugiej stronie, Sébastien Haller, wciąż szuka formy, ale jego fizyczność i gra tyłem do bramki mogą sprawić problemy obrońcom Bayernu.

W środku pola kluczowy będzie pojedynek Kimmich – Brandt, a o losach meczu mogą zadecydować błyski Sané lub Adeyemiego.

Prognoza i atmosfera

Eksperci spodziewają się widowiska z dużą liczbą bramek. Obie drużyny preferują ofensywny styl, a defensywy często nie nadążają za tempem gry. Bayern będzie faworytem u siebie, ale Borussia wielokrotnie udowadniała, że potrafi zaskakiwać, gdy najmniej się tego oczekuje.

Na trybunach zasiądzie ponad 75 tysięcy kibiców, a transmisję obejrzą miliony fanów na całym świecie. W Monachium szykuje się prawdziwe piłkarskie święto.

Gdzie i o której można obejrzeć Der Klassiker?

Bayern Monachium vs Borussia Dortmund można będzie zobaczyć na kanale Eleven Sports 1. Transmisja na żywo z Monachium rozpocznie się o godznie 18:10. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:30.