Navarro za trzecim razem lepsza od Świątek

Świątek wcześniej z Navarro mierzyła się dwukrotnie. W obu przypadkach góra była Polka, która urodziła się niecałe dwa tygodnie później od Amerykanki.

Reklama

Świątek z tenisistką z Nowego Jorku wygrała w ćwierćfinale tegorocznej edycji Australian Open oraz w 2018 roku w Charleston. Nasza tenisistka łącznie w tych spotkaniach oddała zawodniczce notowanej na 17. miejscu w światowym rankingu pięć gemów. W środę Navarro już w pierwszym secie poprawiła to osiągnięcie.

Navarro wygrała cztery gemy z rzędu

Świątek od początku miała kłopoty. W gemie otwierającym pojedynek przegrywała 15:40 i musiała bronić break-pointów. Polce udało się wyjść z opresji. Utrzymała serwis, a w kolejnym przełamała podanie Amerykanki. Wydawało się, że wiceliderka światowego rankingu opanowała sytuację. Nic z tego. Navarro wygrała cztery gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie.

W 9. gemie Świątek znacznie poprawiła podanie. Posłała dwa asy i zaliczyła jeden wygrywający serwis. Dzięki temu łatwo i szybko zmniejszyła stratę do rywalki (4:5). Navarro jednak nie zmarnowała szansy na zamknięcie partii przy własnym podaniu i po 51. minutach pierwszy raz w karierze wygrała seta ze Świątek.

Lekkie przebudzenie Świątek

Reklama

Po przegranej partii Świątek tradycyjnie skorzystała z tzw. przerwy toaletowej i zeszła z kortu. Po powrocie z szatni nic w jej grze się nie zmieniło. Nadal popełniała sporo niewymuszonych błędów. Gema otwarcia w drugim secie wygrała ze sporymi kłopotami, ale w następnych dwóch lepsza była Navarro i Świątek znów w tym meczu musiała gonić. W tym momencie Polka na koncie miała już 32 niewymuszone błędy.

Lekkie przebudzenie nastąpiło w czwartym gemie. Świątek przełamała podanie rywalki, a po chwili utrzymała swój serwis i znów była na prowadzeniu. Przy stanie 5:4 24-latka z Raszyna przełamała podanie przeciwniczki. Tym samym zwycięsko zakończyła drugą partię.

Świątek decydującą partię przegrała do zera

O losach awansu do ćwierćfinału zdecydował więc trzeci set. Świątek zaczęła go najgorzej jak mogła. Przegrała trzy pierwsze gemy. Amerykanka prowadziła 3:0 z podwójnym przełamaniem. Była na najlepszej drodze do pokonania wiceliderki rankingu WTA. W kolejnym gemie Polka miała dwa break-pointy i szansę na przerwanie dobrej serii rywalki. Niestety nie wykorzystała jej. Zrobiło się 4:0 dla Navarro. Ostatecznie tenisistka z USA w trzecim secie triumfowała bez straty gema.

Świątek nie wykorzystała szansy

W Pekinie Świątek grała po raz drugi w karierze. W 2023 roku w stolicy Chin wywalczyła tytuł. Polka pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych - była najwyżej rozstawiona w tych zawodach. Nie broni punktów sprzed roku, gdyż wtedy tu nie grała, i mogła odrobić spory dystans do Białorusinki. Niestety porażka z Navarro pokrzyżowała te plany.

Przed rokiem najlepsza była w Pekinie Amerykanka Coco Gauff. W latach 2011 i 2016 imprezę tę wygrała Agnieszka Radwańska.