Świątek piąty raz lepsza od Bencic

Świątek wcześniej grała z Benicic pięć razy. Cztery z tych pojedynków zakończyły się zwycięstwami Polki. Jedyny wygrany przez Szwajcarkę mecz miał miejsce w wielkoszlemowym US Open w 2021 roku. Obie panie w lipcu spotkały się w półfinale Wimbledonu. Wtedy zdecydowanie lepsza była 24-latka z Raszyna. Starsza o cztery lata rywalka przegrała wtedy gładko 2:6, 0:6.

W 1/8 finału turnieju w Wuhan tak łatwo nie było. Bencic postawiła trudne warunki i Świątek miała problem z jej pokonaniem. Jednak w decydujących momentach nasza tenisistka pokazywała, że nieprzypadkowo jest drugą rakietą świata. W efekcie Szwajcarka po raz piąty w karierze musiała uznać wyższość Polki.

Kłopoty Świątek w pierwszym secie

Początek meczu nie zapowiadał emocji. Świątek bardzo szybko wygrała trzy pierwsze gemy. Bencic jednak wzięła się do roboty i odrobiła straty. Polka straciła rytm, a rywalka z każdą kolejną minutą się rozkręcała.

Szwajcarka wyszła na prowadzenie 5:4 i serwowała na zamknięcie seta. Świątek wyszła z trudnej sytuacji. Wygrała dwa gemy z rzędu. Objęła prowadzenie 6:5. Ostatecznie o losach pierwszej partii zdecydował tie-break, który zakończył się zwycięstwem 24-latki z Raszyna 7:2.

Osiem asów Świątek

Bencic drugiego seta rozpoczęła ze sporym animuszem. Łupem Szwajcarki padły dwa pierwsze gemy. Świątek odrobiła straty, a po upływie kolejnych minut była już na prowadzeniu (4:3). Polka w kolejnym gemie powiększyła przewagę, którą utrzymała do końca. Warto odnotować, że nasza tenisistka w meczu zaliczyła osiem asów serwisowych.

Świątek ma patent na Paolini

Kolejną rywalką Świątek będzie Jasmine Paolini. Rozstawiona z numerem siódmym Włoszka do ćwierćfinału awansowała po kreczu Dunki Clary Tauson w trzecim secie.

Świątek z Paolini dotychczas grała sześć razy. Nasza tenisistka w pojedynkach z 29-letnią rywalką ma bilans 6-0.

Bencic wróciła na kort po dłuższej przerwie

Bencic pod koniec zeszłego sezonu wróciła do rywalizacji w cyklu WTA po urodzeniu dziecka. Ma bardzo dobry rok w tourze - zeszły zakończyła na 489. miejscu w rankingu WTA, a obecnie jest notowana na 15. miejscu. Wygrała w tym roku jeden turniej - w Abu Zabi, w sumie ma ich na koncie dziewięć. Dla porównania, Świątek w tym sezonie triumfowała już w trzech imprezach, a w sumie w... 25.

Linette i Fręch już odpadły

O ćwierćfinał turnieju w Wuhan walczyła też inna polska tenisistka. Magdalena Fręch w czwartek zmierzyła się z Laurą Siegemund. Zajmująca 53 miejsce w rankingu WTA Polka przegrała z37-letnią Niemką 4:6, 6:7 (2-7).

Niestety już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnała się Magda Linette. Tenisistka z Poznania przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic.