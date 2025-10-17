Sochan doznał kontuzji na treningu

Sochan kontuzji doznał na treningu Spurs, podczas gry "pięć na pięć". Kontuzja jest na tyle poważna, że wyklucza udział Polak w pojedynku z Mavericks w Dallas, który odbędzie się 22 października.

W Dallas nie wystąpi także De’Aaron Fox, rehabilitujący się po urazie ścięgna uda. Według komunikatu klubu Sochan i Fox mają powrócić do składu na drugi lub trzeci mecz sezonu zasadniczego.

Sochan od sierpnia leczył uraz łydki

Sochan pod koniec września wrócił do treningów na pełnych obrotach, po tym jak w sierpniu na jednym z treningów z reprezentacją Polski przed Eurobasketem doznał kontuzji łydki i ostatecznie w turnieju w Katowicach i w Rydze nie wystąpił (Polacy zajęli w ME szóste miejsce). Wrócił do San Antonio i tam przechodził rehabilitację.

Pech prześladuje Sochana

Sochan w poprzednim sezonie w NBA pauzował kilka razy z powodu urazów, m.in. kciuka oraz pleców. W fazie zasadniczej rozegrał 54 z 82 spotkań, spędzając na boisku średnio w meczu 25 minut i miał 11,4 punktu 6,5 zbiórki, 2,4 asysty, 0,8 przechwytu i 0,5 bloku.