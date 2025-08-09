Ochroniarz sprzedał ponad 100 skradzionych przedmiotów

Prokuratura Południowego Dystryktu Florydy i FBI w Miami w kwietniu przeprowadziły przeszukanie w domu 62-letniego Marcosa Thomasa Pereza. Skonfiskowano około 300 skradzionych koszulek meczowych i innych gadżetów. Klub potwierdził, że przedmioty te zostały skradzione z jego hali.

Zgodnie z aktem oskarżenia emerytowany policjant sprzedawał przedmioty pośrednikom internetowym. W ciągu trzech lat miał sprzedać ponad 100 skradzionych przedmiotów za około dwa miliony dolarów i wysyłał je poza granice stanu, często po okazyjnych cenach.

Oskarżony miał dostęp do pomieszczenia z pamiątkami

Władze twierdzą, że oskarżony sprzedał m.in. koszulkę Miami Heat noszoną przez LeBrona Jamesa podczas finałów NBA za około 100 tys. dolarów. Ta sama koszulka została później wylicytowana w domu aukcyjnym Sotheby's za 3,7 mln.

Perez pracował dla Heat w latach 2016-21, a w latach 2022-25 był pracownikiem ochrony NBA. Zajmował się ochroną podczas meczów w hali Kaseya Center. Był jednym z nielicznych pracowników mających dostęp do zabezpieczonego pomieszczenia, w którym przechowywano pamiątki, które zamierzano wyeksponować w przyszłym muzeum klubowym.