Booker w pięć lat zarobi 316 mln dolarów

Roczne przedłużenie kontraktu Bookera (72,5 mln dolarów) przewyższyło pensję zwycięzcy tytułu MVP dla zawodnika Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexandra, wynoszącą 285 mln dolarów, co daje średnią roczną wartość 71,25 mln dolarów dla najbogatszego zawodnika w historii. Booker będzie miał teraz zapewnione w sumie pięć lat kontraktu z Suns i 316 mln dolarów.

Reklama

Booker, wybrany przez "Słońca" z 13. numerem w drafcie NBA w 2015 roku, rozegrał wszystkie 10 sezonów NBA w Phoenix, a teraz podpisał trzecie przedłużenie kontraktu. 28-latek brał udział w finalnych etapach poszukiwań nowego trenera Suns, spotykał się z potencjalnymi kandydatami i przypieczętował zatrudnienie Jordana Otta.

Booker cztery razy nominowany do All-Star Game

W ubiegłym sezonie Booker notował średnio 25,6 punktu oraz rekordowe w karierze 7,1 asysty i 4,1 zbiórki na mecz. Były to jego siódme kolejne rozgrywki, w których zdobywał co najmniej 25 punktów w każdym spotkaniu. W tym czasie jeszcze tylko Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks może pochwalić się takim wyczynem. Booker na koncie ma cztery nominacje do All-Star Game, dwa wybory do drużyn All-NBA oraz dwa złote medale olimpijskie (2020 i 2024). Jest również najlepszym strzelcem w historii Suns.

Suns rozczarowali w zeszłym sezonie

Booker poprowadził Suns do finałów NBA w 2021 roku, zanim przegrali z Bucks w sześciu meczach, a w kolejnym sezonie dotarli do półfinału. Jednak Suns mieli rozczarowujący bilans meczów 36-46 w zeszłym sezonie i zajęli dopiero 11. miejsce w Konferencji Zachodniej z najwyższym budżetem płac w historii NBA. Doprowadziło to do zmian w składzie, w tym do głośnego transferu, który wysłał 15-krotnie nominowanego do Meczu Gwiazd, Kevina Duranta do Houston Rockets.