Barcelona po pierwszej połowie leżała na deskach

Barcelona była zdecydowanym faworytem, ale ambitnie grający piłkarze Levante w pierwszej połowie dwukrotnie zaskoczyli podopiecznych Hansiego Flicka. Po kwadransie gry piłkę w siatce Katalończyków umieścił Ivan Romero. Na 2:0 w doliczonym czasie z rzutu karnego podwyższył Jose Luis Morales.

Dwa gole Barcelony w trzy minuty

Barcelona po zmianie stron bardzo szybko odrobiła straty. Cztery minuty po wyjściu z szatni i powrocie na boisko cudownym uderzeniem z dystansu popisał się Pedri. W 52. minucie był już remis. Po stałym fragmencie gry na 2:2 gola strzelił Ferran Torres.

Lewandowski wrócił do zdrowia i gry

Lewandowski w czwartek - w dniu 37. urodzin - odbył pierwszy pełny trening po prawie dwóch tygodniach przerwy. Polski napastnik 8 sierpnia doznał urazu mięśnia uda i opuścił spotkanie z Mallorcą (3:0) na inaugurację sezonu. W sobotę miał ok. kwadransa, aby zdobyć pierwszego gola w trwających rozgrywkach, ale ostatecznie ani on, ani żaden z jego kolegów nie wpisali się już na listę strzelców.

"Wyręczył" ich obrońca gospodarzy Unai Elgezabal, który po dośrodkowaniu Lamine'a Yamala przypadkowo posłał piłkę głową do własnej bramki (90+1.).

Real Madryt w niedzielę zmierzy się Oviedo

We wcześniejszym sobotnim meczu Atletico Madryt zremisowało u siebie z innym beniaminkiem Elche 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Mallorki z Celtą Vigo.

W niedzielę wystąpi m.in. Real Madryt, który zmierzy się na wyjeździe z trzecim z beniaminków - Oviedo. Na ten dzień planowane są też mecze Osasuny Pampeluna z Valencią, Realu Sociedad San Sebastian z Espanyolem Barcelona oraz Villarrealu z Gironą.