Początek meczu należał do Motoru

Trener Korony Jacek Zieliński desygnował do gry tę samą jedenastkę co w meczu z Lechem w Poznaniu (1:1). Szkoleniowiec gości, którego zespół w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisował u siebie z Piastem Gliwice dokonał dwóch zmian. Od pierwszej minuty zagrali Paweł Stolarski i Bradly van Hoeven.

Początek meczu, ku zaskoczeniu kieleckich kibiców, należał do zespołu z Lublina. Podopieczni Mateusza Stolarskiego często gościli pod polem karnym Korony, ale nie potrafili sobie stworzyć groźnej sytuacji. Tymczasem już pierwsza akcja Korony mogła zakończyć się bramką. Dawid Błanik znalazł się sam na sam z Ivanem Brkicem, ale Chorwat zdołał odbić strzał oddany z dość ostrego kata.

Do przerwy w Kielcach bez goli

Nie zraziło to rywali, którzy dalej atakowali. Na bramkę gospodarzy uderzał Ivo Rodrigues, ale jego strzał został zablokowany. Kielczanie odpowiedzieli strzałami Dawida Błanika i Martina Remacle’a, ale Brkic znów spisał się bez zarzutu. W 18. minucie wydawało się, że zespół z Kielc musi objąć prowadzenie. W pole karne Motoru wpadł Wiktor Długosz, ale uderzył niecelnie. Jego wyczyn skopiował kilka minut później napastnik lublinian Karol Czubak.

Optyczna przewaga nadal należała do gości, ale musieli oni uważać, bo ofensywne akcje Korony były coraz groźniejsze. Na bramkę Brkica strzelał z dość trudnej pozycji Tamar Svetlin, ale piłka poszybowała ponad poprzeczką. Później w dogodnej sytuacji znalazł się Błanik, ale został zablokowany. Spotkanie cały czas toczone było w szybkim tempie. Pod koniec pierwszej połowy częściej atakowali gospodarze, ale Remacle nie trafił w światło bramki, a uderzenie Antonina Cortesa obronił chorwacki bramkarz Motoru. Ale to rywale mogli otworzyć wynik tego meczu. Świetnie jednak spisał się bramkarz Korony Xavier Dziekoński, który w sytuacji sam na sam odbił nogami strzał Czubaka.

Piękny gol Matuszewskiego, fatalny błąd Ede

Zaraz po wznowieniu gry zaatakowali goście, ale strzał głową Czubaka bez problemu obronił Dziekoński. Riposta gospodarzy była błyskawiczna, a co najważniejsze skuteczna. Z linii pola karnego Motoru na techniczne uderzenie zdecydował się Konrad Matuszewski, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki.

Lublinianie starali się jak najszybciej odrobić straty. W 57. min na bramkę Korony strzelał Michał Krół, ale został zablokowany przez Kostasa Sotiriou. Trzy minuty później gospodarze podwyższyli prowadzenie. Długosz długim podaniem uruchomił Antonina Cortesa. Obrońca gości Bright Ede popełnił fatalny błąd, po którym napastnik Korony znalazł się w dogodnej sytuacji. Hiszpan jej nie zmarnował i bez problemu pokonał Brkica.

Drugie zwycięstwo Korony, druga porażka Motoru

Goście jednak nie rezygnowali. Blisko byli zdobycia bramki kontaktowej, ale strzał Rodriguesa instynktownie nogami obronił Dziekoński. Już po chwili sytuacja przeniosła się na drugą stronę boiska. W "szesnastkę" Motoru odważnie wbiegł Długosz, ale piłka minęła słupek.

Trener gości nie mając nic do stracenia już w 73. min wykorzystał limit zmian. Jego podopieczni ambitnie do końca starali się odwrócić losy spotkania. Bliski zdobycia kontaktowej bramki był Bradly van Hoeven, ale naciskany przez obrońców Korony z kilku metrów uderzył ponad poprzeczką.

Wynik do końca już się nie zmienił. Gospodarze odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie, a ich rywale ponieśli drugą porażkę.