Lewandowski sezon rozpoczął na ławce rezerwowych

Lewandowski w poprzednim sezonie strzelał gola za gole. Polak miał wielki wkład w sukcesy Barcelony. Katalończycy do klubowej gabloty wstawili Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i trofeum za mistrzostwo kraju. 37-letni napastnik był o włos od zdobycia korony króla strzelców, ale na finiszu rozgrywek wyprzedził go Kylian Mbappe z Realu Madryt.

Reklama

Lewandowski nowy sezon rozpoczął na ławce rezerwowych. Nowa rola jednak nie przeszkadza napastnikowi naszej kadry w zdobywaniu bramek. W siedmiu ligowych meczach już cztery razy trafił do siatki rywali. Ostatnio uczynił to w niedzielnym pojedynku z Realem Sociedad.

Lewandowski ma propozycje z USA i Arabii Saudyjskiej

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. "Lewy" prawdopodobnie opuści Barcelonę, ale niczego ostatecznie przesądzać nie można. Do tej pory najczęściej mówiło się, że polski piłkarz latem opuści Europę i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej lub amerykańskiej MLS. Obie ligi gwarantują wysokie zarobki.

Lewandowski przeprowadzi się do Włoch?

Reklama

Lewandowski chyba jednak nie do końca jest zdecydowany na przeprowadzkę na inny kontynent. Piłkarz ze względu na najbliższych wolałby dalej grać w Europie, dlatego jego agent już działa. Według doniesień mediów Pini Zahavi, spotkał się z dyrektorem sportowym AC Milan.

Zahavi i Igli Tare rozmawiali na temat Lewandowskiego i jego przyszłości. Do żadnych konkretnych ustaleń nie doszło, ale obaj panowie badali grunt na przyszłość.