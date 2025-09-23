Lewandowski strzelił więcej goli od laureata Złotej Piłki

Dembele w poprzednim sezonie strzelił 35 goli i zaliczył 16 asyst w 53 meczach dla PSG, z którym zdobył pięć trofeów, w tym mistrzostwo Francji, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Francuz podziękował m.in. trenerowi Luisowi Enrique. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony, którego wybrano najlepszym piłkarzem na świecie do lat 21.

Reklama

Lewandowski w tegorocznym plebiscycie znalazł się tuż za Viniciusem Juniorem, a przed Scottem McTominayem, Joao Nevesem i Lautaro Martinezem. W poprzednim sezonie napastnik Barcelony rozegrał 52 mecze w klubowych rozgrywkach. Strzelił w nich 42 gole i zanotował trzy asysty. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Pucharze Króla. „Duma Katalonii” odpadła jednak w półfinale Champions League w dwumeczu z Interem Mediolan.

Bonmati wygrała trzeci raz z rzędu

Reklama

Bonmati trzeci raz z rzędu wygrała plebiscyt Złotej Piłki. Na podium znalazły się też jej rodaczka Mariona Caldentey i Angielka Alessia Russo z Arsenalu Londyn.

Bonmati w sezonie 2024/25 zdobyła z Barceloną mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. W lipcu z reprezentacją doszła do finału mistrzostw Europy, w którym Hiszpanki przegrały z Angielkami po rzutach karnych. Środkowa pomocniczka była uznana najlepszą piłkarką świata również w 2023 i 2024 roku.

Pajor z dla najskuteczniejszej piłkarki

Pajor podczas gali Złotej Piłki otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki w sezonie 2024/25. Zawodniczka Barcelony strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. Wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn, który w poprzednim sezonie strzelił 54 gole i zaliczył 13 asyst w klubowych rozgrywkach.

Dla polskiej napastniczki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0. Była najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej.

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii. Jestem dumna, że reprezentuję Barcelonę. Nie zdobyłabym tej nagrody bez moich koleżanek z drużyny. To zaszczyt być częścią tego klubu. Ten rok był dla mnie wyjątkowy. Oprócz wielu sukcesów w klubie, z reprezentacją Polski pierwszy raz zakwalifikowałysmy się do mistrzostw Europy. To nie byłoby możliwe bez ludzi, którzy wspierają mnie każdego dnia. Kocham piłkę nożną i jestem dumna, że przyczyniam się do rozwoju kobiecego futbolu. Młode dziewczyny mogą nas już oglądać na wielkich stadionach i mają coraz większe możliwości - powiedziała Pajor.

Paris Saint-Germain i Arsenal najlepszymi klubami

18-letni Lamine Yamal z Barcelony otrzymał nagrodę Raymonda Kopy dla najlepszego zawodnika do lat 21. Skrzydłowy w zeszłym sezonie rozegrał w klubie 55 meczów, w których zdobył 18 bramek i zanotował 25 asyst. Najlepszą młodą piłkarką wybrano natomiast 19-letnią Vicky Lopez z Barcelony, która zadedykowała nagrodę swojej zmarłej matce.

Nagrodę Johana Cruijffa dla najlepszego trenera w kobiecym futbolu zdobyła Holenderka Sarina Wiegman, która z reprezentacją Anglii drugi raz z rzędu wygrała mistrzostwa Europy. Wyróżnienie otrzymał także Hiszpan Luis Enrique, który w tym roku zdobył z PSG pięć trofeów: mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Francji, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA.

Trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza trafiło do Włocha Gianluigiego Donnarummy, który obecnie gra w Manchesterze City, a w zeszłym sezonie występował w PSG, oraz do Hanny Hampton z Chelsea Londyn, która z reprezentacją Anglii wygrała Euro 2025.

Najlepszymi klubami roku wybrano triumfatorów Champions League, czyli Paris Saint-Germain oraz kobiecą drużynę Arsenalu Londyn.

Nagrodę Sokratesa za działania humanitarne/charytatywne otrzymała Fundacja Xana, która zajmuje się pomocą dzieciom cierpiącym na poważne schorzenia, w tym choroby onkologiczne. Inicjatorem jej powstania jest Luis Enrique, którego córka zmarła w wieku dziewięciu lat. Chorowała na kostniakomięsak, czyli agresywny nowotwór kości.

W trakcie ceremonii wspomniano portugalskiego piłkarza Liverpoolu Diogo Jotę, który 2 lipca zginął w wypadku samochodowym wraz ze swoim bratem Andre Silvą.