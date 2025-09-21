Lewandowski niesportowo potraktowany przez rywali

Robert Lewandowski mecz z Getafe zaczął w wyjściowej jedenastce Barcelony. Polak w pierwszej połowie miał dwie okazje do strzelenia gola. Najpierw zabrakło mu centymetrów, by sięgnąć piłkę noga po podaniu Pedriego wzdłuż bramki. Później 37-letni napastnik uderzył mocno z prawej nogi, ale golkiper gości nie dał się zaskoczyć i odbił futbolówkę.

Tuż przed gwizdkiem na przerwę Lewandowski bez piłki został w niesportowy sposób potraktowany przez obrońców Getafe. Kapitan reprezentacji Polski został przez nich odepchnięty i rzucony na murawę. Sędzia był odwrócony tyłem i nie widział tej sytuacji, a ani jego asystent, ani VAR nie zwrócili mu na to uwagi.

Rywale przez cały mecz nie oszczędzali Lewandowskiego. Przodował w tym zwłaszcza Abdel Abqar, który nie przebierał w środkach, by powstrzymać napastnika Barcelony. "Lewy" na murawie przebywał do ostatniego gwizdka sędziego ale gola nie strzelił. Cały mecz z ławki rezerwowych Barcelony obejrzał Wojciech Szczęsny.

Torres trafił dwa razy

Przed przerwą oba gole dla Barcelony strzelił Ferran Torres. W 15. minucie Raphinha idealnie zagrał w pole karne do Daniego Olmo, ten odegrał pięta do Torresa, który bez przyjęcia posłał piłkę do siatki.

W 34. minucie Torres skorzystał z fatalnego zachowania całej linii obrony Getafe i asysty Raphinhy. Brazylijczyk wyłożył Hiszpanowi piłkę jak na tacy. 25-latek stanął oko w oko z Davidem Sorią i nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

Barcelona podpuściła i skasowała Getafe

Przyjezdni w pierwszych 45. minutach ani razu nie zagrozili bramce Barcelony. Udało im się to dopiero po przerwie. W 47. minucie blisko strzelenia kontaktowego gola był Javi Munoz. Po chwili swoje okazje mieli jeszcze Kiko Femenia i Luis Milla.

Piłkarze Getafe dobrego fragmentu gry nie przekuli na zdobyć bramkową. Barcelona dała się "wyszumieć" przeciwnikom. W 62. Marcus Rashford popędził prawą stroną. Dopadł do piłki tuż pod końcową linią i odegrał ją na środek pola karnego. Dopadł do niej Olmo i podwyższył na 3:0.

Barcelona traci dwa punkty do Realu

Po pięciu rozegranych meczach nowego sezonu Barcelona ma na koncie 13 punktów. Podopieczni Hansiego Flicka zajmują drugie miejsce w tabeli i do prowadzącego w hiszpańskiej La Liga Realu Madryt tracą dwa "oczka". Odwieczny wróg Katalończyków w tym sezonie jak na razie może się pochwalić kompletem zwycięstw. Getafe jest na 8. pozycji.