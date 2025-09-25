Szczęsny błąd rywala oglądał z ławki rezerwowych

Barcelona w pierwszej połowie nie zachwyciła swoją grą. Goście nie stworzyli sobie zbyt wielu klarownych okazji do strzelenia gola. Katalończycy grali wolno i dość schematycznie. Piłkarze Realu Oviedo nie mieli kłopotów z przerywaniem akcji akcji rywali.

Sami natomiast wykorzystali błąd bramkarza Barcelony. Można powiedzieć, że Joan Garcia podarował im gola. Konkurent Wojciecha Szczęsnego do miejsca w pierwszym składzie w jednej interwencji zaliczył podróż z nieba do piekła. W 33. minucie Hiszpan ryzykownie, ale udanie przerwał atak gospodarzy przed poza polem karnym Barcelony. 24-latek przejął piłkę, ale po chwili podał ją pod nogi przeciwnika. Alberto Reina nie zastanawiał się. Uderzył z dystansu i umieścił futbolówkę w pustej bramce. Szczęsny błąd swojego klubowego kolegi oglądał z ławki rezerwowych.

Lewandowski strzelił gola 5 minut po wejściu na boisko

Barcelona do remisu doprowadziła na początku drugiej części spotkania. W 56. minucie gola na 1:1 strzelił Eric Garcia. Po strzale Ferrana Torresa obrońca Barcelony praktycznie z linii bramkowej wepchnął piłkę do siatki.

W 65. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Polak mecz zaczął na ławce rezerwowych. Na murawie zastąpił Raphinhę. Polak potrzebował zaledwie pięciu minut, by trafić do bramki Realu Oviedo.

Frenkie De Jong dośrodkował z prawej strony boiska w pole karne, a 37-letni napastnik uderzeniem głową posłał piłkę praktycznie w samo "okienko". Aarón Escandell nie miał żadnych szans. To trzeci gol Lewandowskiego w obecnym sezonie hiszpańskiej La Liga.

Araujo przypieczętował zwycięstwo Barcelony

W 77. minucie Lewandowski znów próbował zaskoczyć bramkarza Realu Oviedo. Kapitan reprezentacji Polski uderzył mocno z ostrego kąta, ale tym razem Escandell złapał piłkę.

Wynik meczu na 3:1 dla Katalończyków dwie minuty przed upływem regulaminowego czasu gry ustalił Ronald Araujo. Urugwajczyk po rzucie rożnym zdobył bramkę uderzeniem głową.

Dla Barcelony było to piąte zwycięstwo w aktualnych rozgrywkach. Mistrzowie Hiszpanii z dorobkiem 16. punktów zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Real Madryt, który ma dwa "oczka" więcej.