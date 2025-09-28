Newcastle zabrakło dwunastu minut

Pierwsi do siatki trafili gospodarze. W 34. minucie, także głową, bramkę zdobył niemiecki napastnik Nick Woltemade.

Newcastle prowadziło do 84. minuty. Wyrównał hiszpański rezerwowy londyńczyków Mikel Merino.

Goście do końcowego gwizdka sędziego grali o pełną pulę. Cel osiągnęli praktycznie w ostatniej akcji meczu. Gabriel w szóstej minucie doliczonego czasu strzałem głową rozstrzygnął spotkanie na St James’ Park.

Przerwana seria Liverpoolu

Arsenal z 13 punktami jest drugi w tabeli, o dwa za Liverpoolem. Broniący tytułu mistrza Anglii piłkarze „The Reds” po pięciu zwycięstwach w pierwszych pięciu meczach sezonu Premier League przegrali w sobotę w stolicy z Crystal Palace 1:2. Londyńczycy natomiast są jedyną niepokonaną ekipą i z 12 pkt plasują się na trzeciej pozycji.

Już w dziewiątej minucie prowadzenie Crystal Palace dał wracający po kontuzji Ismaila Sarr. Liverpool wyrównał dopiero w 87. minucie, kiedy trafił włoski rezerwowy Federico Chiesa. Wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, ale w siódmej doliczonej przez sędziego minucie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Eddie Nketiah.