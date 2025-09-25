Ramos chciał pokonać bramkarza "panenką"

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla gości. Drużyna Ramosa już w 10. minucie objęła prowadzenie. Dziesięć minut później Monterrey mogło, a nawet powinno prowadzić 2:0. Sędzia podyktował dla przyjezdnych rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł były piłkarz Realu Madryt.

Ramos postanowił "zabawić się" z bramkarzem i pokonać go tzw. "panenką". Chciał ośmieszyć golkipera gospodarzy, ale Hugo Gonzalez nie dał się oszukać. Przewidział zamiary Hiszpana i bez żadnego kłopotu złapał piłkę.

Niewykorzystany karny Ramosa zemścił się na Monterrey

Zmarnowany rzut karny przez Ramosa bardzo szybko zemścił się na jego drużynie. Toluca w 34. minucie prowadziła już 3:1. Mecz ostatecznie zakończył się porażką Monterrey 2:6.

Dzięki zwycięstwu Toluca wyprzedziła zespół Ramosa w tabeli ligi meksykańskiej i awansowała na drugą pozycję w tabeli. Monterrey jest trzecie. Oba kluby po 10. kolejkach mają po 22 punkty na koncie. Do liderującego Cruz Azul tracą dwa "oczka".