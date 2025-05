Syn Dydek przeprowadził się z Australii

Z zespołem Energa Trefl 1LO Sopot U17, prowadzonym przez Amerykanina Briana McCormicka, który w przeszłości trenował młodzieżowe grupy estońskiego Tartu Ulikool oraz kobiecą drużynę St. Mary's College Seahawks, młody Twigg ćwiczy od sierpnia 2024 roku.

Mieszka w Sopocie, uczy się zdalnie w szkole średniej w Australii, skąd przyjechał do Polski.

Zajęcia Davida z rówieśnikami w koszykarskim zespole Trefla traktujemy niezobowiązująco. Jako możliwość sprawdzenia się, spróbowania sił w sporcie, który uprawiała jego mama. Obaj jej synowie, także dwa lata młodszy Alexander, są uzdolnieni ruchowo, w Brisbane uprawiali oczywiście koszykówkę, tenis, ale właściwie każdy sport. Zajęcia w Trójmieście, gdzie Małgosia spędziła znakomitą część swojej kariery i ma wielu przyjaciół, mogą okazać się dla niego pomocne przy wyborze drogi życiowej - powiedziała jego ciocia Katarzyna Dydek, siostra Małgorzaty, także była reprezentantka kraju i złota medalistka mistrzostw Europy (1999).

David Twigg wystąpił w zespole Energa Trefl 1LO Sopot w finałowym turnieju mistrzostw Polski do lat 17 w Bydgoszczy, w którym jego drużyna zdobyła w niedzielę złoty medal. Zagrał w trzech meczach grupowych.

Dydek dziewięć razy zdobyła mistrzostwo Polski

Małgorzata Dydek była jedną z najlepszych koszykarek w historii polskiej i światowej koszykówki.

W latach 1992-2003 wystąpiła w reprezentacji biało-czerwonych 132 razy. Podczas pamiętnych ME 1999 w Katowicach poprowadziła drużynę do mistrzostwa kontynentu, jedynego w dziejach koszykówki nad Wisłą i pierwszego złotego medalu w historii polskich gier zespołowych. Została wybrana do pierwszej piątki turnieju i była jego najskuteczniejszą zawodniczką.

Dziewięciokrotna mistrzyni Polski z Olimpią Poznań (1993, 1994) i Lotosem Gdynia (1999-2005), grała też w czołowych klubach Europy, m.in. w Hiszpanii i Rosji. W 1999 roku została wybrana z pierwszym numerem draftu WNBA. Z Connecticut Sun zdobyła wicemistrzostwo tej ligi (2005).

Dydek zmarła w wieku 37 lat

We wtorek mija 14 lat od jej śmierci. 19 maja 2011 roku u Małgorzaty Dydek-Twigg, będącej w czwartym miesiącu ciąży, doszło do zatrzymania akcji serca. Była wówczas w swoim domu w Brisbane, gdzie mieszkała z rodziną po zakończeniu kariery sportowej. Trafiła bardzo szybko do szpitala, ale próba wybudzenia jej ze śpiączki farmakologicznej nie powiodła się. Zmarła 27 maja w wieku 37 lat.