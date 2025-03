Sochan sam zepsuł swój występ

Sochan ze sportowego punktu widzenia był to zaliczył całkiem udany występ. Do 15. punktów dołożył trzy zbiórki i asystę. Jego dorobek mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie został usunięty z gry w czwartej kwarcie. Polak wywołał awanturę. Między nim, a Jarredem Vanderbiltem doszło do spięcia na parkiecie.

Sochan rzucił piłką w rywala

Sochan próbował minąć rywala i wejść pod kosz. Przeciwnik potraktował koszykarza San Antonio Spurs łokciem. To nie spodobało się 21-latkowi, który rzucił piłkę w gracza Los Angeles Lakers. To była iskra, która wywołała awanturę.

Koledzy rozdzielili Sochana i Vanderbiltema

Vanderbilt ruszył na Sochana i go odepchnął. Polak próbował nie być dłużny, ale w porę zareagowali pozostali koszykarze obu zespołów, którzy rozdzielili awanturników. Sędziowie obejrzeli całą sytuację na wideo i odesłali do szatni zarówno Sochana, jak i Vanderbiltema.