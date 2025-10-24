Nielegalne zakłady, poker i mafia

Billups jest oskarżony w odrębnym akcie oskarżenia o szeroko zakrojone oszustwa związane z nielegalnymi grami w pokera, wspieranymi przez rodziny mafijne. Z kolei Rozierowi śledczy zarzucają udział w nielegalnych zakładach sportowych z wykorzystaniem poufnych informacji dotyczących NBA.

Billups trafił do Galerii Sław

Billups jako zawodnik znany był pod pseudonimem „Mr. Big Shot”. Jego kariera w NBA trwała 17 sezonów. W tym okresie grał w zespołach z Detroit (mistrzostwo w 2004 roku), Toronto, Denver, Minnesoty, Nowego Jorku i Los Angeles (Clippers). W 2009 roku zdobył nagrodę Joe Dumars Trophy, przyznawaną za sportową postawę, grając w swojej drużynie Nuggets. Obecnie 49-letni Billups od pięciu sezonów prowadzi Trail Blazers. W zeszłym roku został wprowadzony do Galerii Sławy.

Rozier nie zagrał w meczu otwarcia sezonu

Z kolei 31-letni Rozier występuje w NBA od 2015 roku i przed przejściem do Heat grał kolejno w Boston Celtics i Charlotte Hornets. Koszykarz nie zagrał w środowym meczu otwarcia sezonu w Miami przeciwko Orlando Magic. Były gracz NBA w Toronto Raptors, Jontay Porter, został w 2024 roku dożywotnio wykluczony z ligi za umożliwienie fałszowania zakładów sportowych.