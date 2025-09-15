Turcy mieli przewagę, ale ostatnie słowo należało do Niemców

Niemieccy koszykarze po tytuł mistrzów świata sięgnęli nie ponosząc żadnej porażki w turnieju. Natomiast dla Turków była to pierwsza porażka na EuroBaskecie.

Finał w Rydze był bardzo zacięty. Jego losy ważyły się do ostatnich sekund. Choć koszykarze Turcji mieli przewagę przez większość czasu tego wyrównanego meczu (11 remisów, 15 zmian prowadzenia), to ostatnie słowo należało do mistrzów świata i grającego na co dzień w Sacramento Kings w NBA Dennisa Schroedera, najlepszego zawodnika czempionatu globu z 2023 r. To on zdobył sześć ostatnich punktów dla swojej drużyny i to zapewniło mu także tytuł MVP 42. Eurobasketu oraz wybór do najlepszej piątki turnieju.

Bonga najlepszym graczem finału

Zespół tureckiego trenera Ergina Atamana lepiej rozpoczął finałowe starcie - po rzutach z dystansu prowadził po niespełna trzech minutach 13:2. Czas wzięty przez szkoleniowca Niemców - Alana Ibrahimagica, który od kilku spotkań zastępuje w roli głównego trenera Hiszpana Alexa Mumbru (siedział na ławce rezerwowych), hospitalizowanego w pierwszej fazie turnieju w Tampere, wprowadził porządek w szeregi mistrzów świata. W połowie kwarty był juz remis 14:14, a potem nawet minimalna przewaga Niemców - 24:22 i 28:25 na początku drugiej kwarty.

Później w drugiej i trzeciej kwarcie Turcy mieli kilkupunktową przewagę, głównie dzięki 23-letniemu środkowemu Houston Rockets Alperenowi Sengunowi i rzutom za trzy punkty Cediego Osmana. Prowadzili 46:38 w 18. minucie i 61:56 w 26. min.

Niemcy za każdym razem doprowadzali do remisu. W czym zasługi miał Isaac Bonga, wybrany najlepszym graczem finału, który trafił m.in. wszystkie cztery rzuty zza linii 6,75 m, oraz Schroeder, który zakończył spotkanie z tzw. double-double - 16 pkt i 12 asystami, co jest najlepszym wynikiem rozgrywającego w tym elemencie statystyk od ME 1995.

Sengun spudłował, Schroeder trafił

Po 30 minutach Turcja prowadziła 67:66, a na początku ostatniej części po kolejnej trójce Osmaniego 72:66. Kluczowe były jednak także trzypunktowe odpowiedzi Niemców: Bongi, Tristana Da Silvy, Andreasa Obsta i ich zbiórki ofensywne.

W 36. minucie Sengun popełni czwarty faul i grał mniej pewnie, zwłaszcza w defensywie. Na 71 sekund przed końcem Schroeder trafił za dwa i Niemcy wygrywali 84:83. Sengun fatalnie spudłował spod kosza, a po drugiej stronie boiska kolejne punkty dołożył Schroeder i było 86:83.

Trener Ataman wziął czas. Po nim, na 8,3 s przed końcem, 23-letni Sengun spudłował rzut rozpaczy zza linii 6,75 m i Turkom nie pozostawało nic innego jak faulować rywali. Piłkę miał Schroeder i to on wykorzystał wolne, pieczętując drugi triumf Niemców na Starym Kontynencie.

Koszykarze z NBA zdominowali najlepszą piątkę turnieju

Do pierwszej piątki zostali wybrani Schroeder, jego kolega z drużyny Franz Wagner (Orlando Magic), Turek Alperen Sengun (Houston Rockets), Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) oraz najlepszy strzelec turnieju - Słoweniec Luka Doncic (Los Angeles Lakers), zatem wyłącznie koszykarze występujący na co dzień za oceanem w NBA.