Lewandowski oberwał od jednego z Litwinów

Lewandowski po eliminacyjnym meczu reprezentacji Polski z Litwą przyznał, że na początku spotkania mocno oberwał w udo od jednego z rywali. Polak praktycznie przez cały mecz odczuwał ból, ale zacisnął zęby i dotrwał na murawie do ostatniego gwizdka sędziego.

Barcelona nie podała, kiedy Lewandowski wróci do gry

Po powrocie ze zgrupowania do macierzystego klubu okazało się jednak, że kontuzja jest na tyle poważna, że Lewandowski nie będzie mógł zagrać w najbliższych meczach Barcelony.

Robert Lewandowski ma naderwany mięsień w lewym udzie - napisano w oficjalnym komunikacie katalońskiego klubu. Barcelona nie podała w nim, ile będzie trwało leczenie Lewandowskiego.

El Clasico bez Lewandowskiego?

Według hiszpański mediów Lewandowskiego czeka dłuższa przerwa. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy powrót na boisko Polakowi może zająć od czterech do sześciu tygodni.

Gdyby te prognozy się potwierdziły to Lewandowski nie zagra przeciwko Realowi Madryt. El Clasico zaplanowane jest pod koniec października. W najbliższej kolejce Barcelona zmierzy się z Gironą. Udział Lewandowskiego w sobotnim meczu jest wykluczony.