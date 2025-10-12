Z wiekiem wydajność Lewandowskiego spada

Umowa Lewandowskiego nie zostanie przedłużona, choć Polak kolejny sezon znajduje się w dobrej formie strzeleckiej. W obecnym zdobył już cztery bramki w lidze hiszpańskiej, często wchodząc z ławki rezerwowych.

Z każdym dniem decyzja Barcelony o nieprzedłużaniu umowy z Lewandowskim jest coraz bliższa - napisał „Sport”, podkreślając jego wiek, spadek wydajności i fakt, że nie jest już w stanie naciskać na przeciwnika w tym samym tempie, co młodsi koledzy z drużyny.

Barcelona ma kandydatów na miejsce Lewandowskiego

Wśród kandydatów do zastąpienia Lewandowksiego kataloński dziennik wymienia m.in. Kameruńczyka Etta Eyonga z Levante czy gwiazdę Atletico Madryt, Argentyńczyka Juliana Alvareza. Jednak cena za tego drugiego może być zaporowa dla Barcelony.

Nie wiadomo, czy Lewandowski zdecyduje się na przedłużenie kariery o rok lub dwa, czy też zawiesi buty na kołku i przejdzie na piłkarską emeryturę - zauważył „Sport”.

Lewandowski nie skusi się na ofertę od arabskich szejków

Według gazety mało prawdopodobne jest, aby Lewandowski przeniósł się do ligi arabskiej, ponieważ jego rodzina dobrze czuje się w Katalonii.

Lewandowski występuje w Barcelonie od 2022 r., kiedy przeniósł się do tego klubu z Bayernu Monachium. W połowie lutego br. klub poinformował o przedłużeniu umowy z Polakiem o kolejny rok, wyrażając zadowolenie z osiąganych przez niego wyników strzeleckich.