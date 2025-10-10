Pływaczki przyznały się do winy

Obie pływaczki zostały zatrzymane przez singapurską policję 14 sierpnia po kradzieży dwóch kosmetyków ze sklepu wolnocłowego na lotnisku. Po interwencji włoskich władz mogły wrócić do ojczyzny 20 sierpnia.

Biorąc pod uwagę fakty ujawnione w śledztwie i współpracę obu zawodniczek, które przyznały się do swojej odpowiedzialności, Komisja Dyscyplinarna Włoskiej Federacji Pływackiej podjęła decyzję o zawieszeniu ich we wszystkich zajęciach na 90 dni ze skutkiem natychmiastowym - poinformował związek w oświadczeniu.

Zawieszenie uniemożliwi 20-letniej Pilato oraz starszej o trzy lata Chiarze Tarantino udział w mistrzostwach Europy na krótkim basenie, które odbędą się w dniach 2-7 grudnia w Lublinie.

Mistrzyni świata wydała oświadczenie

Pilato zdobyła w Singapurze brązowy medal na 50 m st. klasycznym. Po powrocie z Azji pływaczka zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyjaśniła, że „była zaangażowana (w kradzież) wbrew swojej woli”. „Z tego doświadczenia wyniosłam cenne lekcje dotyczące rozwagi, indywidualnej odpowiedzialności i wartości ludzi, którzy mnie otaczają” – napisała czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Paryżu na 100 m st. klasycznym.