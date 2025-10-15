Wielkie kłopoty selekcjonera reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn od 2015 roku nie osiągnęła żadnego znaczącego sukcesu na międzynarodowej arenie. W styczniu biało-czerwoni zagrają na mistrzostwach Europy, ale ciężko się spodziewać, że nasi szczypiorniści dokonają wielkich rzeczy na tym turnieju.

Selekcjonerowi polskiej drużyny narodowej nie brakuje kłopotów. Trener Jota Gonzalez powołał 18-osobową kadrę na październikowe zgrupowanie i towarzyski mecz z Czechami w Wałbrzychu. Na liście zabrakło Michała Olejniczaka, Damiana Przytuły i Piotra Jędraszczyka. Wszyscy trzej są kontuzjowani.

Moryto i Sićko zrezygnowali z gry w reprezentacji

Na tym nie koniec złych informacji. Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko poinformowali o czasowym zawieszeniu występów w kadrze narodowej. W obu przypadkach powodem decyzji są problemy zdrowotne.

W ostatnim czasie kluczowi zawodnicy naszej reprezentacji zmagali się z kontuzjami. Moryto od listopada 2023 roku cierpi na uraz barku. Natomiast Sićko w lutym 2024 roku zerwał więzadło właściwe rzepki w kolanie, co wyłączyło go z gry na dziewięć miesięcy.

Polska na ME zagra z Węgrami, Islandią i Włochami

Kadrowicze zbiorą się na konsultację szkoleniową w Szczyrku (26-30 października), skąd przeniosą się do Wałbrzycha. Mecz z Czechami zaplanowano na 31 października o godz. 18.00. Zgrupowanie będzie kontynuowane w Wałbrzychu przez pierwsze dwa dni listopada.

Biało-czerwoni w Euro (15 stycznia - 1 lutego), które wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, w rundzie wstępnej (grupa F) w Kristianstad zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.