Tenis: Turniej WTA w Rzymie - niedziela 11 maja

Iga Świątek nie obroni tytułu w stolicy Włoch. Przed rokiem Polka nie miała sobie równych. Teraz odpadła już w trzeciej rundzie. W grze nadal jest Magda Linette, ale i jej ciężko będzie o awans. Na drodze do 1/8 finału stoi bowiem Amerykanka Coco Gauff. Mecz zajmującej 32. miejsce w rankingu WTA Polski z trzecią rakietą świata zaplanowany jest w niedzielę na godz. 13.00. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenie stacji Canal Plus Sport 2.

Piłka nożna: LALIGA EA Sports - niedziela 11 maja

El Clasico - w sumie nie trzeba wiele więcej dodawać. Na ten mecz czeka cały piłkarski świat. Pojedynek odwiecznych rywali zapowiada się niezwykle emocjonująco. Barcelona w tym sezonie już trzy razy pokonała Real Madryt. Czy drużynie Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego uda się ta sztuka po raz czwarty? Przekonamy się o tym w niedzielę. Początek meczu o godz. 16.15. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na następujących antenach: Eleven Sports 1, Eleven Sports 1 HD, Eleven Sports 1 4k, Canal+ Sport, Canal+ Sport HD.

Piłka nożna: Ekstraklasa - niedziela 11 maja

W 32. kolejce przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań. Goście, którzy walczą o mistrzowski tytuł zapowiadają, że w stolicy interesuje ich tylko zwycięstwo. Gospodarze jednak też mają o co grać. Legioniści przede wszystkim będą chcieli się zrewanżować "Kolejorzowi" za bolesną porażkę 2:5 z rundy jesiennej. Szlagier polskiej Ekstraklasy zacznie się o godz. 17.03. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenach TVP Sport, Canal Plus Sport 3 i Canal Plus Sport Premium.

Sport w TV - niedziela 11 maja (na żywo)