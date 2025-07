Otylia Jędrzejczak nadal będzie zasiadać we władzach World Aquatics. Była znakomita pływaczka została wybrana na kolejną kadencję. To oznacza, że prezes Polskiego Związku Pływackiego co najmniej do 2029 roku będzie mieć spory wpływ na działania organizacji zarządzającej światowymi dyscyplinami pływackimi.