Tarasiewicz otworzyła worek z medalami

Niemal wszyscy kadrowicze, którzy będą rywalizować w Samorinie, są w trakcie przygotowań do imprez docelowych sezonu letniego: Uniwersjady i mistrzostw świata. To będzie dla nich przetarcie, sprawdzian formy i okazja do powalczenia z rówieśnikami z całego kontynentu - mówiła przed zawodami cytowana przez Polski Związek Pływacki, Otylia Jędrzejczak. Prezes była pomysłodawczynią tych zawodów. Rzeczywiście, zaproponowałam taką inicjatywę na pierwszym zarządzie Europejskiej Federacji Pływackiej - w lutym 2022 roku, gdy zostałam wybrana do zarządu. W 2023 roku impreza odbyła się po raz pierwszy i nasi pływacy zdobyli w Dublinie 11 medali - wyjaśniła.

Reklama

Worek z polskimi medalami otworzyła Klaudia Tarasiewicz. Pływaczka MKP Szczecin zaprezentowała świetną dyspozycję na 800 m stylem dowolnym. Dystans przepłynęła w 8.33,93 i zajęła 2. lokatę. Nie tylko wyraźnie poprawiła życiówkę, ale jej wynik był też lepszy o prawie dwie sekundy od rekordu Polski, który Otylia Jędrzejczak ustanawiała w 2008 roku.

Później kolejne srebro dołożyła Adela Piskorska. Reprezentantka AZS UMCS Lublin powtórzyła swój wyczyn sprzed dwóch lat i ponownie została wicemistrzynią Europy do lat 23 na dystansie 50 m stylem grzbietowym. W finale uzyskała czas 28,23, a szybsza od niej okazała się tylko utytułowana Belgijka Roos Vanotterdijk (28,05).

Reklama

Debiut Kozan w reprezentacji Polski

Medalową passę w kolejnym finale podtrzymał Dawid Wiekiera. Żabkarz AZS KU Politechniki Opolskiej na 50 m stylem klasycznym poprawił rekord życiowy o setną sekundy i z rezultatem 27,58 uplasował się na trzeciej pozycji.

Dorobek reprezentacji powiększyła również Justina Kozan, która zadebiutowała w biało-czerwonych barwach. Mająca polskie korzenie pływaczka, która na co dzień trenuje w Stanach Zjednoczonych, pokazała swój potencjał w finale 200 m stylem dowolnym. Cztery długości basenu przepłynęła w 1.58,26 i zdobyła brąz. Wyścig zakończył się niecodziennym zwycięstwem ex aequo dwóch Węgierek: Nikolett Padar oraz Minny Abraham, które dotknęły ściany na finiszu w tym samym czasie (1.56,03).

Polscy pływacy obronili tytuł sprzed dwóch lat

Pierwszy dzień rywalizacji zwieńczył sukces sztafety mieszanej 4x100 m stylem zmiennym. Adela Piskorska, Dawid Wiekiera, Adrian Jaśkiewicz i Zuzanna Famulok najpierw pewnie wygrali eliminacje, a później stoczyli pasjonującą walkę o najwyższy stopień na podium. W finale do ostatnich metrów rywalizowali z Brytyjczykami i Grekami – tych pierwszych wyprzedzając o zaledwie dwie setne sekundy. Ostatecznie polscy pływacy zanotowali rezultat 3.48,25 i obronili tytuł sprzed dwóch lat. Z tamtego składu została jedynie Piskorska.

Pierwszy dzień zawodów Polacy zakończyli z największym dorobkiem miejsc na podium. W klasyfikacji medalowej zajmują jednak 5. miejsce – za czterema reprezentacjami, które cieszyły się dziś z dwóch złotych medali: Belgami, Niemcami, Węgrami i Rumunami. Mistrzostwa zakończą się w sobotę.