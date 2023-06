Jako sportowiec byłem na igrzyskach czterokrotnie. Zaczęło się to wszystko w 2004 roku w Atenach, a więc w Paryżu będę świętował 20-lecie uczestnictwa w pierwszych moich igrzyskach. Tylko rola będzie zupełnie inna. Do Grecji poleciałem po naukę, która zaprocentowała cztery lata później, gdy wygrałem w Pekinie. Teraz na igrzyska jadę, by każdy – i ten jadący po naukę i ten rutynowany sportowiec – czuł się tam komfortowo. Będę się starał pomagać każdemu i tak zorganizować pracę misji, aby służyła ona całej reprezentacji – oświadczył Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Ponadto Otylia Jędrzejczak została powołana na wiceprezesa PKOl. Wniosek w tej sprawie złożył Radosław Piesiewicz, wybrany 22 kwietnia na prezesa PKOl.

Jędrzejczak jednocześnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Jest jedyną mistrzynią olimpijską w historii polskiego pływania.

Podjęto również kilka innych decyzji. Zmieniono regulamin dotyczący działania Komisji Zawodniczej PKOl, która zamiast 20, teraz będzie liczyła 12 osób z możliwością dokooptowania kolejnych członków (nie więcej niż trzech) przez Prezydium PKOl w miarę potrzeb.

W związku z wygaśnięciem statusu Polskiego Związku Curlingu jako polskiego związku sportowego, stowarzyszenie utraciło możliwość bycia członkiem olimpijskim PKOl, co skutkuje skreśleniem z listy członków. Konsekwencją powyższego było odwołanie Macieja Sokołowskiego jako członka Zarządu PKOl wskazanego przez związek. Polski Związek Curlingu został równocześnie przyjęty w skład członków zwyczajnych PKOl.

W poczet członków zwyczajnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołano Stowarzyszenie MMA Polska, którego prezes Martin Lewandowski uczestniczył we wtorkowych obradach.

Dokonano zmiany nazwy Polskiej Fundacji Olimpijskiej, która – po zarejestrowaniu zmian w KRS – działać będzie jako Fundacja Polskiego Sportu. 3 lipca nastąpi zmiana jej prezesa. W miejsce honorowego prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, który złożył rezygnację z tej funkcji, zarząd PKOl wyznaczył Adama Korola, prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i wiceprezesa PKOl.