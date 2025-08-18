Atalanta zapłaciła za Zalewskiego 17 mln euro

23-letni pomocnik w rundzie wiosennej rozegrał 11 spotkań w barwach Interu i strzelił jedną bramkę. Zalewski rozstał się z klubem z Mediolanu zaledwie pół roku po przejściu z AS Roma.

Według włoskiego dziennika sportowego „Corriere dello Sport", wartość porozumienia Interu z Atalantą w sprawie transferu urodzonego koło Rzymu zawodnika reprezentacji Polski wynosi 17 milionów euro.

Zalewski piątym transferem Atalanty

Gazeta zauważyła, że trenerem Atalanty jest Ivan Juric, który zna polskiego piłkarza z czasów, gdy w 2024 roku był trenerem stołecznego klubu. Przejście Zalewskiego jest komentowane jako duże wzmocnienie siły ofensywnej klubu z Lombardii.

W oficjalnym komunikacie Atalanta podkreśliła, że Zalewski został piątym piłkarzem pozyskanym w trakcie obecnego okienka transferowego.

Zalewski zadebiutować może już 24 sierpnia

21-krotny reprezentant Polski w Serie A rozegrał do tej pory 95 spotkań, z czego 84 w Romie i 11 w barwach „Nerazzurrich”. Strzeliłtrzy gole. Zadebiutował 9 maja 2021. Zalewski może zagrać w nowym klubie już 24 sierpnia w meczu pierwszej kolejki ligowej u siebie z Pisą.