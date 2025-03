Kto w tym roku ma największe szanse na tytuł? Sprawdź, jakie historie kryją się za powrotem ikon motorsportu i śledź ich zmagania na żywo w Eleven Sports w Vectrze!

Formuła 1, powrót legend

Wyścigi Formula 1® to sport, który nieustannie się zmienia. Niemniej jednak, jedno pozostaje w nim pewne. Najlepsi kierowcy zawsze wracają na tor. Niezależnie od wieku i dotychczasowych osiągnięć, byli mistrzowie wielokrotnie udowadniali, że nie można ich skreślać. Ich doświadczenie, umiejętność adaptacji do nowych regulacji i niegasnąca ambicja sprawiają, że nawet po latach mogą ponownie walczyć o najwyższą stawkę.

Początek sezonu 2025 w F1 zapowiada się elektryzująco, a dynamiczny rozwój młodych talentów sprawia, że walka o tytuł może być bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej. Czy doświadczeni mistrzowie mają jeszcze szansę na sukces? Czy ich powrót okaże się triumfalnym marszem po kolejne trofea, czy może ostatnim rozdziałem w ich sportowej karierze?

Fernando Alonso

Dwukrotny mistrz świata z sezonów 2005 i 2006 i trzykrotny wicemistrz Formula 1®, obecnie reprezentujący barwy zespołu Aston Martin. Karierę w F1 rozpoczął w 2001 roku z zespołem Minardi, a następnie ścigał się dla Renault, McLarena i Ferrari. Znany z wyjątkowych umiejętności i determinacji na torze, Alonso osiągnął 32 zwycięstwa w Grand Prix. Mimo licznych zmian zespołów, pozostaje jednym z najbardziej doświadczonych i szanowanych kierowców w stawce.

Max Verstappen

Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena. Zadebiutował w Formula 1® w 2015 roku z zespołem Toro Rosso, stając się najmłodszym uczestnikiem wyścigu F1. Od 2016 roku reprezentuje barwy Red Bull Racing, z którym zdobył cztery tytuły mistrza świata z rzędu w latach 2021–2024. Verstappen jest znany z agresywnego stylu jazdy i nieustępliwości na torze, co uczyniło go jednym z najbardziej dominujących kierowców ostatnich lat. Czy w tym sezonie po raz piąty z rzędu sięgnie po upragnione trofeum?

Lewis Hamilton

40-letni Brytyjczyk, który wciąż pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formula 1®. Hamilton może pochwalić się aż siedmiokrotnym tytułem mistrzowskim oraz licznymi trofeami. Co więcej, Lewis doczekał się nawet tytułu szlacheckiego. W 2021 roku został pasowany na Rycerza Kawalera przez ówczesnego Księcia Walii. Hamilton karierę w F1 rozpoczynał w 2007 roku z zespołem McLaren, a od 2013 do 2024 roku ścigał się dla Mercedesa, z którym zdobył sześć tytułów mistrzowskich. W 2025 roku dołączył do zespołu Ferrari, kontynuując swoją imponującą karierę.

Lando Norris

Norris zadebiutował w F1 w 2019 roku z zespołem McLaren, szybko zyskując reputację utalentowanego i obiecującego zawodnika. Chociaż na koncie młodego Brytyjczyka wciąż brakuje tytułu mistrza to w sezonie 2024 zajął on drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, zdobywając cztery zwycięstwa w Grand Prix. Norris jest ceniony za swoją szybkość, konsekwencję oraz pozytywne podejście, co czyni go jednym z najbardziej lubianych kierowców w padoku.

