Aleksandra Mirosław od początku zawodów pokazywała, że będzie faworytką. Już w eliminacjach Mirosław uzyskała najlepsze czasy, w tym 6,083 sekundy – zaledwie o 0,02 sekundy gorszy od jej rekordu olimpijskiego.

W 1/8 finału wyeliminowała Japonkę Ren Koyamatsu (czas 6,36). W ćwierćfinale pokonała Chinkę Shaoqin Zhang z czasem 6,31. W półfinale, po biegu z Yafei Zhou (Chiny), osiągnęła 6,20 sekundy, co już zapowiadało walkę o rekord.

Triumf Mirosław i rekord

W finale Mirosław zmierzyła się z Chinką Lijuan Deng, srebrną medalistką olimpijską z Paryża. Polka od początku wypracowała przewagę i zakończyła bieg z czasem 6,034 sekundy, bijąc swój dotychczasowy rekord świata o 0,03 sekundy.

Trzeci tytuł mistrzyni świata to kolejny dowód na niezwykłą formę Aleksandry Mirosław. Jestem bardzo zadowolona, bo po triumfie w igrzyskach olimpijskich wygranie mistrzostw świata w kolejnym sezonie to nie lada wyzwanie – powiedziała uśmiechnięta mistrzyni.

Mirosław ma na koncie już sześć medali Mistrzostw Świata. Poprzednie złota zdobyła w 2018 roku w Innsbrucku i w 2019 roku w japońskim Hachioji. Dwukrotnie zajmowała też trzecie miejsce (w 2014, 2021 i 2023). Do tych najważniejszych zawodów w sezonie polska zawodniczka przygotowywała się w Hiszpanii.

Pozostałe Polki i konkurencje MŚ w Seulu

Inne polskie zawodniczki również brały udział w Mistrzostwach Świata, choć bez tak spektakularnych sukcesów.

Natalia Kałucka: Mistrzyni globu z 2021 roku, Natalia Kałucka, awansowała do fazy pucharowej, ale w ćwierćfinale przegrała z Yafei Zhou, która zdobyła później brąz.

Mistrzyni globu z 2021 roku, Natalia Kałucka, awansowała do fazy pucharowej, ale w ćwierćfinale przegrała z Yafei Zhou, która zdobyła później brąz. Patrycja Chudziak i Anna Bożek: Zakończyły swój udział na eliminacjach, zajmując odpowiednio 18. i 26. miejsce.

W Seulu zabrakło trzeciej zawodniczki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Aleksandry Kałuckiej. Mistrzostwa Świata w Seulu odbywają się w trzech konkurencjach: boulderingu, wspinaczce na prowadzenie i, będących polską specjalnością, "czasówkach".