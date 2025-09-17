Holendrzy napsuli krwi polskim siatkarzom

Obie reprezentacje przed środowym pojedynkiem miały na swoim koncie po dwa zwycięstwa i zapewniony awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Holendrzy aktualnie zajmują 19. miejsce w rankingu FIVB. Polscy siatkarze są liderem światowego notowania. Nietrudno więc było wskazać faworyta, ale rywale tanio skóry nie sprzedali.

Holendrzy na pewno byli większym wyzwaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia niż Rumunii i Katarczycy, ale inny wynik niż zwycięstwo biało-czerwonych byłby wielką sensacją.

Kurek i Semeniuk poprowadzili Polaków do zwycięstwa nad Holandią

Polacy tradycyjnie na tych mistrzostwach słabo zaczęli. O ile w pojedynkach z Rumunią i Katarem w bólach udawało im się wygrywać pierwsze sety, to z Holendrami już nie. Rywale świetnie serwowali. Odrzucali Polaków od siatki. W ataku nie mieli kłopotów ze skończeniem akcji i w efekcie zasłużenie zapisali na swoim koncie partię otwierającą mecz.

W drugiej odsłonie znów było ciężko i nerwowo. Dopiero w samej końcówce polskim siatkarzom udało się osiągnąć niewielką przewagę i dowieźć ją do końca. Trzeci set by najłatwiejszy dla biało-czerwonych w tym meczu, ale w czwartym ponownie była wyrównana i zażarta walka oraz wielkie emocje. Ostatecznie górą byli Polacy, którzy zwycięstwo nad Holandią zawdzięczają w największym stopniu Bartoszowi Kurkowi i Kamilowi Semeniukowi. Pierwszy przez cały mecz "trzymał" nasz atak, a drugi w kluczowych momentach popisywał się asami serwisowymi.

W 1/8 finału polscy siatkarze zmierzą się z Kanadą

Polacy fazę grupową zakończyli z kompletem zwycięstw. W 1/8 finału w sobotę zagrają w Kanadą.

W mistrzostwach świata udział biorą 32. reprezentacje. Oprócz Polaków głównymi faworytami do końcowego triumfu są broniący tytułu Włosi oraz oraz dwukrotni mistrzowie olimpijscy - Francuzi.

Z jedną z tych ekip polscy siatkarze mogą zagrać w półfinale. Dopiero w finale natomiast mogą trafić na Brazylijczyków, którzy również są typowani do zajęcia miejsca na podium. Nasi siatkarze z poprzedniego championatu wrócili ze srebrnymi medalami.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze. Terminarz grupy B

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później zmierzyli się z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa spotka się z gr. G, w której rywalizują Japonia, Kanada, Turcja i Libia. Mecze 1/8 finału zaplanowano w dniach 20-23 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 24-25 września. Półfinały odbędą się 27 września, natomiast mecze o medale dzień później.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.