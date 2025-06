Mocna zagrywka i błędy Polek pomogły Amerykankom wygrać pierwszego seta

Amerykanki to wicemistrzynie olimpijskie, ale w meczu przeciwko Polsce nie zagrała żadna zawodniczka ze "srebrnego" składu z Paryża. Odmieniona reprezentacja USA kolejny cykl Ligi Narodów rozpoczęła od trzech porażek, ale z meczu na mecz gra coraz lepiej, a w środę pokonała Serbię 3:2.

Reklama

Lavarini w podstawowym składzie znów dokonał kilku zmian. Po raz pierwszy w Lidze Narodów na boisku pojawiła się Magdalena Jurczyk, do wyjściowej szóstki wróciła Magdalena Stysiak, ale liderka reprezentacji w pierwszej części spotkania miała spore kłopoty ze skończeniem akcji. Po wyrównanym początku, Amerykanki przejęły inicjatywę – ryzykowały na zagrywce, nie zwalniały ręki w ataku. Popełniały też sporo błędów, ale szybko uzyskały kilkupunktową przewagę. Na moment przebudziła się Stysiak i Polki doprowadziły do remisu (15:15). Końcówka należała już do siatkarek Stanów Zjednoczonych, które znów postawiły na mocną zagrywkę, a dodatkowo podopiecznym Lavariniego przytrafiły się błędy w komunikacji.

Łukasik zakończyła drugą partię asem

Biało-czerwone w drugim secie zaczęły się rozkręcać. Poprawiły przede wszystkim grę w defensywie, wyciągały niezwykłe trudne piłki spod band, a Amerykanki wciąż nie dbały o precyzję swoich ataków i często się myliły. W konsekwencji biało-czerwone dostawały sporo punktów "za darmo". Kluczowym momentem tej partii był blok Jurczyk na Lednicky, który dał biało-czerwonym trzypunktowe prowadzenie (22:19). W końcówce Malwina Smarzek skutecznie zaatakowała, a Martyna Łukasik przy pierwszym setbolu zaserwowała asa.

Zabójcze ataki Łukasik i Stysiak

Kolejne dwie partie jeszcze bardziej przebiegały pod dyktando Polek. Łukasik wzięła ciężar zdobywania punktów na swoje barki, a do tego potrafiła uprzykrzyć życie rywalkom zagrywką. Po przeciętym początku odżyła Stysiak, ale Amerykanki też nie odpuszczały, a po punktowej zagrywce Brionne Butler zbliżyły się na punkt - 12:11 dla biało-czerwonych. Po chwili duet Łukasik-Stysiak był nie do zatrzymania w ataku i przewaga szybko urosła do pięciu "oczek".

Łukasik zagrywką zamęczyła siatkarki z USA

Tylko na początku czwartego seta zespół trenera Erika Sullivana był w stanie postawić się Polkom. Amerykanki prowadziły 9:5, a Lavarini w miejsce rozgrywającej Alicji Grabki desygnował na parkiet Katarzynę Wenerską. Obraz gry diametralnie się zmienił, bowiem po chwili było już 10:9 dla Polski. Walka punkt za punkt trwała jeszcze przez kilka minut, a potem Łukasik po raz kolejny swoimi serwisami zamęczyła rywalki. Skrzydłowa opuściła pole zagrywki przy prowadzeniu 19:15 i na tym emocje się skończyły.

Niemki kolejnymi rywalkami polskich siatkarek

Łukasik była najskuteczniejszą zawodniczką w polskim zespole i mecz zakończyła z dorobkiem 26 punktów, a Stysiak uzyskała 16. Wśród pokonanych wyróżniła się Logan Eggleston – 24. W piątek o godz. 20. biało-czerwone zmierzą się z Niemkami.