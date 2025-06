Poręba i Granieczny w pierwszej szóstce reprezentacji Polski

Polacy, którzy na inaugurację zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów pokonali Holandię 3:1, a następnie wygrali z Japonią 3:1 i są liderami tabeli z kompletem punktów, przystąpili do drugiego spotkania w podobnym składzie, co do ostatniego starcia z azjatycką drużyną. Mecz w wyjściowej szóstce tym razem na środku zamiast Jakuba Nowaka rozpoczął Mateusz Poręba, a na pozycji libero zamiast Kuby Hawryluka pojawił się Maksymilian Granieczny. Turcy są na przeciwległym biegunie do biało-czerwonych - nie odnieśli jeszcze w Xi'an zwycięstwa i z zaledwie dwoma ugranymi setami zamykają tabelę rozgrywek.

Polscy siatkarze pierwszego seta zakończyli asem

Początek sobotniego spotkania nie odzwierciedlał jednak różnicy poziomów między ekipami. Inicjatywę długo mieli Turcy, dobrze grali blokiem i wykorzystywali kontry, zespół trenera Grbica natomiast popełniał wiele błędów. Po asie serwisowym Marko Matica jego drużyna prowadziła już 14:11. Nie wystrzegali się oni jednak pomyłek i gdy Yigit Gulmezoglu został zatrzymany na tablicy wyników widniał remis. Walka punkt za punkt toczyła się do samego końca i finalnie zwycięzców premierowej odsłony musiała wyłonić gra na przewagi, kolejna w Xi'an w wykonaniu Polaków. Ponownie to oni okazali się lepsi w kluczowym momencie, a ostatni punkt padł po asie serwisowym Michała Gierżota (28:26).

Jakubiszak zamknął drugą partię

Zacięta walka punkt za punkt toczyła się również w drugiej partii, jednak tym razem inicjatywa była po stronie wicemistrzów olimpijskich. Gdy Rafał Szymura wykorzystał kontrę biało-czerwoni prowadzili 15:13, ale turecki zespół szybko wyrównał za sprawą ataku Efe Bayrama i błędu Szymona Jakubiszaka. Dopiero w końcówce Polacy objęli trzypunktowe prowadzenie dzięki serii zagrań Kewina Sasaka (22:19), seta zakończyło natomiast mocne uderzenie Jakubiszaka (25:23).

Polacy kontrolowali przebieg trzeciej odsłony

W trzecim secie po wyrównanym początku seria asów serwisowych Aliaksieja Nasewicza pozwoliła podopiecznym trenera Grbica zbudować przewagę (13:9). Później kontrolowali przebieg tej partii i spokojnie utrzymywali dystans. W końcówce akcja Bayrama pozwoliła Turkom zmniejszyć straty (18:20), ale uderzenie Nasewicza dało biało-czerwonym piłki meczowe. Wykorzystali już pierwszą z nich za sprawą błędu Berka Dilmenlera.

Serbia ostatnim rywalem polskich siatkarzy

W ekipie wicemistrzów olimpijskich wyróżnił się Gierżot, który zdobył 13 punktów. Po stronie tureckiej 15 punktów zanotował Dilmenler. W niedzielę na zakończenie zmagań w Xi'an zespół trenera Grbica zmierzy się z Serbią.