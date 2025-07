Polskie siatkarki były zdecydowanymi faworytkami w pojedynku z Koreą Południową. Nasza panie jednak słabo weszły w mecz. Łatwo przegrały pierwszego seta, ale na szczęście ostatecznie to one cieszyły się z końcowego zwycięstwa. Biało-czerwone pokonały rywalki 3:1 (18:25, 25:19, 25:14, 28:26). To ósma wygrana podopiecznych Stefano Lavariniego w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów.