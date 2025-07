Iga Świątek gra awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Na drodze najlepszej naszej tenisistki do kolejnej fazy wielkoszlemowego turnieju w Londynie stała Caty McNally. Amerykanka co prawda wygrała pierwszego seta, ale później przewaga Polki nie podlegała dyskusji. Ostatecznie 24-letnia zawodniczka z Raszyna pokonała rywalkę 5:7, 6:2, 6:1.