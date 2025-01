Możdżonek w latach 2011-2014 pełnił funkcję kapitana siatkarskiej reprezentacji Polski. W swoim dorobku może się pochwalić złotymi medalami mistrzostw świata i Europy. Z biało-czerwonymi wygrywał też Ligę Światową.

Możdżonek "poszedł" w politykę

Po zakończeniu sportowej kariery Możdżonek "poszedł" w politykę. Zaczynał od działalności na szczeblu samorządowym. W lutym 2024 roku wystartował w wyborach na prezydenta miasta Olsztyn, uzyskując czwarty wynik w I turze. Jednocześnie został wybrany radnym Rady Miasta Olsztyna.

Reklama

Możdżonek od 2023 roku jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Z tego powodu spotkało go wiele nieprzyjemności. Były siatkarz o wielu z nich nie mówił, ale granicą po przekroczeniu, której przestał milczeć było grożenie śmiercią jego dzieciom.

Możdżonek zwraca uwagę na nierówne traktowanie

Sprawę zgłosił na policję. Od tego czasu minął prawie rok, a funkcjonariuszom nadal nie udało się ustalić sprawców. W przypadku Jerzego Owsiaka śledczy niemal od razu ustalili personalia osób grążących mu śmiercią w internecie i je zatrzymali.

Ta sytuacja mocno zdenerwowała Możdżonka. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej wyraz swojej dezaprobaty dla nierównego traktowania obywateli przez służby dał w komentarzu w mediach społecznościowych.

Gratulacje! Cóż za sprawne działanie organów ścigania! To się chwali! PS.: Czy może mi ktoś podrzucić nr telefonu do śledczych👇? Bo Ci którzy zajmują się groźbami zastrzelenia moich synów przez jakiegoś "tolerancyjnego" bydlaka, nie mogą go znaleźć od lutego ubiegłego roku - napisał Możdżonek.