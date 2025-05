Mirosław nie mieszka już w Polsce

Mirosław w stolicy Francji nie miała sobie równych. W pięknym stylu sięgnęła po złoto. Rywalki nie miał żadnych szans. Po tym sukcesie 31-latka stała się bardzo popularna. Jak się okazało mistrzyni olimpijska nie mieszka już w Polsce.

Mirosław ruszyła za mężem

Nie jest to jednak ucieczka z kraju. Mirosław ruszyła za mężem. Mateusz Mirosław, który jest trenerem naszej zawodniczki niedawno został opiekunem reprezentacji Hiszpanii we wspinaczce sportowej. To spowodowało, że do tego kraju razem z małżonkiem przeprowadziła się Mirosław.

Zdecydowaną większość swoich przygotowań Ola spędza właśnie w Hiszpanii. Obecność najbliższej osoby jest dla mnie bardzo ważna, bo dzięki temu, mimo zmiany kraju, czuję się jak w domu. Zapewniam, że to nie ucieczka, to nowe otwarcie, dające przestrzeń do rozwoju - mówi Mateusz Mirosław w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mirosław w Hiszpanii czuje się jak w domu

Mąż, a zarazem trener naszej mistrzyni podkreślił, że po przeprowadzce do Hiszpanii dla niego i jego żony nic się nie zmieniło. Oboje świetnie czują się żyjąc w Hiszpanii, a praca z reprezentantami tego kraju nie zakłóca procesu treningowego złotej medalistki olimpijskiej z Paryża. Można powiedzieć, że to dla nas niemal drugi dom - zakończył Mirosław.