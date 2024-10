Osiedle po hasłem "Miasto Polski Mistrzów Olimpijskich" powstaje w aglomeracji Warszawy, w gminie Lesznowola, niedaleko Lasu Kabackiego.

Przeprowadzka najwcześniej za cztery lata

Polskie medalistki do kwartału "Paryż" będą mogły się wprowadzić najwcześniej za cztery lata. To będzie pierwsza część projektu, który zostanie oddany do użytku z liczbą dwóch tysięcy mieszkań.

Reklama

Pomysł powstał rok temu. Ten projekt jest ciekawy i będzie robił wrażenie nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jestem szczęśliwy i dumny, że jestem jego częścią. Jestem tym, który bierze czynny udział w planowaniu różnych tematów, w tym sportowych. Zazdroszczę tym osobom, które tam zamieszkają. Ostatnio zostałem dużym fanem padla. Tam też będzie można w niego zagrać - powiedział na konferencji prasowej Lewandowski, który w poniedziałek rozpoczął zgrupowanie z kadrą przed meczami Ligi Narodów. Kapitan reprezentacji Polski jest partnerem biznesowym projektu.

Szeremeta jest pewna, że na osiedlu będzie dominował duch sportu

Miasto podzielono na cztery kwartały, z których trzy dzielnice będą nazwane od miast igrzysk olimpijskich ("Paryż", "Mediolan" i "Los Angeles") a czwarty stanie się centrum sportu. Pierwszą dzielnicę, „Paryż”, inwestor zadedykował tegorocznym medalistkom i ich dyscyplinom: Aleksandrze Mirosław (wspinaczka sportowa), Klaudii Zwolińskiej (kajakarstwo górskie), Julii Szeremecie (boks) i Darii Pikulik (kolarstwo torowe). Symbolem idei samego miejsca oraz wyrazem uznania dla mistrzów będzie „mila olimpijska” – droga w kształcie wstęgi, łącząca cztery części inwestycji. Na niemal dwukilometrowej trasie stanowiącej edukacyjną ścieżkę, opowiadającej historię olimpijskich sukcesów polskich sportowców, znajdą się ścieżki biegowe, ścianka wspinaczkowa oraz liczne inne obiekty sportowe. Część sportowa będzie dostępna nie tylko dla mieszkańców osiedla.

Polskie medalistki wcześniej nie znały lokalizacji mieszkań, które otrzymają. Nagrodę traktuję jako zabezpieczenia na lata. Osiedle łączy się z moimi wartościami - powiedziała kajakarka Zwolińska. Ze swej strony Julia Szeremeta dodała, że nie spodziewała się, że to osiedle będzie tak duże i jest przekonana, że duch sportu będzie w nim dominował.

Reklama

Medalistki odcisnęły swoje ręce w specjalnych odlewach

O osiedlu szczegółowo opowiadał prezes firmy developerskiej Prefbud Paweł Malinowski, który powiedział, że takiego "miasta w mieście nigdzie indziej nie ma. Nie było się na kim wzorować, gdyż nikt wcześniej nie chciał się tego podjąć".

Miasto jest spełnieniem mojego wieloletniego marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie sport i edukacja są integralną częścią życia mieszkańców. Jest to także odpowiedź na deficyt czasu, aby móc ten cenny zasób poświęcić na to, co ważne – rodzinę, samorealizację. Dzieci i młodzież będą mogły kształtować tam swoje talenty i pasje – w bezpiecznej przestrzeni, która rozwinie je fizycznie i mentalnie. To miejsce będzie wspierać ich samodzielność, a także uczyć odpowiedzialności. Niezwykle ważnym aspektem są tu wartości olimpijskie – przyjaźń, szacunek i doskonalenie się - podkreślił Malinowski.

Medalistki olimpijskie z Paryża, a także ich starsze koleżanki i koledzy np. Tomasz Majewski i Otylia Jędrzajczak, odcisnęły swoje ręce w specjalnych odlewach, które będą eksponowane w części sportowej osiedla.