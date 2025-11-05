Wybór nie był prosty, Senstad stał przed wieloma dylematami

Najwięcej kadrowiczek (5) wywodzi się z ligi rumuńskiej, w tym kapitan Monika Kobylińska, dwie grają w klubach niemieckich, po jednej na Węgrzech i Czarnogórze. Reszta zawodniczek (8) reprezentuje rodzimą ekstraklasę.

Reklama

Najważniejsze jest to, że wszystkie dziewczyny, które znalazły się w składzie, zasłużyły na to swoją ciężką pracą i mam pewność, że dadzą z siebie wszystko dla kadry - powiedział norweski szkoleniowiec, cytowany na stronie internetowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Wybór zawodniczek na turnieje nigdy nie jest prosty i zawsze stoi się przed wieloma dylematami. Sport jest piękny w tym, że inni trenerzy mogliby podjąć zupełnie inne decyzje - dodał Senstad.

Broniąca tytułu Francja na drodze Polek

Zgrupowanie szkoleniowe bezpośrednio poprzedzające wyjazd na mistrzostwa świata rozpocznie się 16 listopada we Władysławowie. Po kilku dniach wspólnych treningów w COS Cetniewo Polki udadzą się do chorwackiego Porecu, by wziąć udział w towarzyskim turnieju z udziałem zespołu gospodarza i Senegalu. Mecze zaplanowano w dniach 22 i 23 listopada.

W MŚ 2025 Polki zagrają w grupie F kolejno z Chinami, Tunezją i broniącą tytułu Francją. Biało-Czerwone swoje mecze pierwszej rundy rozegrają w holenderskim 's-Hertogenbosch w dniach 28 listopada, 30 listopada i 2 grudnia. Do rundy głównej awansują trzy najlepsze drużyny, z zachowaniem zdobytych punktów. W przypadku awansu, Polki przeniosą się do Rotterdamu.