Kibice sportu we wtorek 27 maja nie będą mogli narzekać na brak sportowych emocji. Iga Świątek wyjdzie na kort w Paryżu, by walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Natomiast we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji, w którym Betis Sewilla i Chelsea Londyn. Zobacz, o której i gdzie obejrzeć relację na żywo z tych wydarzeń.