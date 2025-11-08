Kolejny sukces Kubicy w 2025 roku

W sobotę na Bahrain International Circuit, torze nazywanym też Sakhir, najlepszą formę zaprezentowali kierowcy dwóch fabrycznych ekip Toyoty Gazoo Racing, którzy byli najszybsi. Trzy kolejne lokaty od trzeciej do piątej wywalczyły teamy Ferrari, dwa fabryczne z mistrzami świata i AF Corse, zespół prywatny jeżdżący Ferrari. W teamie mistrzów świata, Ferrari z numerem 51, jeździli doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.

Natomiast partnerami Kubicy w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson. Tytuł wicemistrzowski dla AF Corse to kolejny ogromny tegoroczny sukces Kubicy i jego partnerów. W czerwcu wygrali we Francji najbardziej prestiżowy wyścig 24 Le Mans.

Kierowcy rywalizację zaczęli w Katarze

FIA World Endurance Championship 2025, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), zostały rozegrane po raz trzynasty w historii. Startowały prototypy i grand tourery podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3. Sezon rozpoczął się wyścigiem na torze Losail w Katarze, a zakończył w Bahrajnie.

Kapitalny sezon Ferrari

Sezon 2025 był jednym z najlepszych w historii Ferrari. Włoska marka zdobyła tytuł mistrzów świata, triumfowała w 24 Le Mans i w klasyfikacji producentów. Natomiast nie był to udany sezon dla Toyoty. Japoński team odniósł w Bahrajnie pierwsze w sezonie zwycięstwo ale stracił tytuł w klasyfikacji producentów.