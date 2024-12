Kubica nie jest wylewny

Kubica niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Unika fleszy oraz kamer i nie jest aktywny w mediach społecznościowych.

Wiadomo, że od dłuższego czasu nie jest już związany z Edytą Witas, która była jego narzeczoną. To jednak nie oznacza, że jest singlem.

Kubica spotyka się z modelką

Jak donosi serwis "Pudelek" Kubica ma nową partnerkę. Jest nią polska modelka o imieniu Aleksandra.

"Kubica spotyka się z polską modelką imieniem Aleksandra. Portfolio na jej oficjalnej stronie prezentuje się dość pokaźnie, a na samym Instagramie zgromadziła 107 tysięcy obserwujących. W aktywnościach związanych z modelingiem reprezentują ją dwie agencje - polska i włoska" - informuje "Pudelek".

Aleksandra zostawia ślady w internecie

Serwis zwraca uwagę, że na profilu modelki znajdują się zdjęcia, do których dodała post z życzeniami oraz dwa ujęcia, do których pozowała z mężczyzną. Na pierwszym z nich mężczyzna miał kask, na drugim stał tyłem do obiektywu, a było to dzień po 40. urodzinach Kubicy.

Pod uwagę wzięto też lokalizację, którą Aleksandra dodaje do swoich publikacji w internecie. Często jest to Toskania i miejscowość Forte dei Marmi, gdzie Kubica ma swój dom.