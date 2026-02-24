24-latka zgłosiła się na policję

Pod koniec lutego 2023 roku 24-letnia wówczas kobieta na komisariacie policji w Val-de-Marne zgłosiła gwałt, nie składając formalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Według źródła policyjnego, prawniczka powódki twierdziła, że Hakimi miał jej klientkę pocałować, dotykać bez jej zgody, a następnie dopuścić się gwałtu.

Kobieta odmówiła przeprowadzenia badań lekarskich i testów DNA

Z kolei zdaniem reprezentującej piłkarza adwokatki Fanny Colin oskarżenie nastąpiło wyłącznie w oparciu o słowa kobiety, która m.in. odmówiła przeprowadzenia badań lekarskich i testów DNA oraz analizy swojego telefonu komórkowego i nazwiska kluczowego świadka.

Dzisiaj samo oskarżenie o gwałt wystarczy, aby uzasadnić proces. Spokojnie czekam na ten proces, gdyż pozwoli na publiczne ujawnienie prawdy - przekazał w kanale internetowym 27-letni reprezentant Maroka, który kolejny raz podkreślił, że zarzuty są bezpodstawne.

Hakimi zaczynał w Realu Madryt

Urodzony w Madrycie Hakimi piłkarskie szlify zdobywał w Realu, ale na szersze wody wypłynął w barwach Borussii Dortmund, Interu Mediolan i przede wszystkim PSG, do którego dołączył w 2021 roku. Z ekipą ze stolicy Francji w 2025 roku sięgnął po potrójną koronę, m.in. po raz pierwszy triumfując w Champions League. Z drużyną narodową Maroka dotarł z kolei do półfinału mundialu w Katarze w 2022 roku.