Getafe mecz z Realem kończyło w dziewiątkę

W 80. minucie Mbappe otrzymał prostopadłe podanie od Turka Ardy Gulera. Francuz umiejętnie obrócił się z piłką i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Getafe Davidem Sorią.

Reklama

Soria spisywał się tego dnia bardzo dobrze, obronił dziewięć strzałów gości i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Negatywnie wyróżnił się za to Kameruńczyk Allan Nyom, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych 76. minucie, a mniej niż 60 sekund później został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul. Gospodarze kończyli mecz w dziewiątkę, bo w 84. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Alex Sancris.

Lewandowski traci dystans do Mbappe

Mbappe ma 10 ligowych bramek w tym sezonie i jest najlepszy w tych rozgrywkach. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Argentyńczyk Julian Alvarez z Atletico Madryt, który zdobył sześć goli.

Cztery trafienia ma z kolei Robert Lewandowski, który jednak musi poczekać na kolejne występy w Barcelonie, bo zmaga się z urazem uda. Najprawdopodobniej zabraknie go także w przyszłym tygodniu, gdy Katalończycy pojadą do Madrytu na El Clasico. W sobotnim meczu z Gironą Polak również nie grał.

Lider zmierzy się z wiceliderem w El Clasico

Po dziewięciu kolejkach Real ma 24 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - o dwa mniej. Trzecie miejsce zajmuje Villarreal z 17 punktami. W najbliższej kolejce dojdzie do bezpośredniego pojedynku lidera z wiceliderem. "Królewscy" w sobotę zmierzą z Katalończykami w El Clasico.