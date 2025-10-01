Laureat Złotej Piłki nie zagrał z Barceloną

Spotkanie Barcelony z Paris Saint-Germain był określany jako starcie gigantów. Oba zespoły bieżącą edycję Ligi Mistrzów zaczęły od zwycięstw. PSG "zdemolowało w Paryżu Atalantę Bergamo 4:0. Natomiast Katalończycy wygrali na wyjeździe z Newcastle United 2:1.

Reklama

W środowy wieczór w składzie gości zabrakło Ousmane'a Dembele. Laureat Złotej Piłki sprzed tygodnia, leczy kontuzję w ośrodku medycyny sportowej w Katarze. Z kolei w bramce gospodarzy od pierwszej minuty grał Wojciech Szczęsny, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Szczęsny dwa raz wyjmował piłkę z siatki

Mecz dobrze zaczął się dla Barcelony. Gospodarze prowadzili od 19. minuty. Wynik pojedynku na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys otworzył Ferran Torres. Katalończycy "rozklepali" defensywę rywali, a reprezentant Hiszpanii dopełnił formalności.

Goście wyrównali przed przerwą. W 38. po składnej akcji Szczęsnego pokonał Senny Mayulu. Były bramkarz naszej reprezentacji w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia.

Drugi raz Polak skapitulował w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Gola na wagę trzech punktów dla Paris Saint-Germain strzelił Goncalo Ramos. Szczęsny ponownie nie miał szans na skuteczną interwencję.

Lewandowski wszedł z ławki, ale do siatki nie trafił

W drugiej połowie nie brakowało okazji do zmiany wyniku, ale trafić do siatki nie udało się ani piłkarzom Barcelony, ani Paris Saint-Germain. Hansi Flick liczył, że o końcowym rezultacie może przesądzić Robert Lewandowski. Niemiecki szkoleniowiec Katalończyków posłał Polaka na boisko w 72. minucie spotkania. 37-letni napastnik w tym sezonie w lidze hiszpańskiej już nie raz strzelał gole wchodząc z ławki rezerwowych. Tym razem jednak Lewandowskiemu ta sztuka się nie udała.

Efektowne zwycięstwo Borussii

W innych wieczornych meczach Ligi Mistrzów AS Monaco zremisował na własnym stadionie z Manchesterem City 2:2. Trzy punkty zainkasował drugi przedstawiciel Premier League. Arsenal Londyn w stolicy Anglii pokonał Olympiacos Pireus 2:0. Wygraną 2:1 zakończył się pojedynek Napoli z Sportingiem Lizbona. Remisem 2:2 zakończyło się starcie Juventusu Turyn z Villarreal. Porażkę poniosła również inna hiszpańska drużyna - Athletic Bilbao. Baskowie w meczu prowadzonym przez sędziego Szymona Marciniaka ulegli w Dortmundzie miejscowej Borussii 1:4. Dwa gole zobaczyli kibice na stadionie w Leverkusen, gdzie Bayer zremisował 1:1 z PSV Eindhoven.