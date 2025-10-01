Drużyna Kochalskiego lepsza od faworytów

Kochalski przeszedł z Stali Mielec do azerskiego klubu Karabach Agdam w sierpniu 2024 roku. 25-letni bramkarz dziś na pewno nie żałuje tego kroku. Polak jest podstawowym bramkarzem drużyny, która robi furorę na starcie bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Karabach z Kochalskim w składzie w pierwszej serii gier sensacyjnie wygrał w Lizbonie z miejscową Benfiką 3:2. Azerowie w drugiej kolejce Champions League udowodnili, że to nie był przypadek.

Zoubir i Addai zapewnili wygraną Karabachowi

Na własnym stadionie gościli FC Kopenhaga i znów sprawili niespodziankę. Może nie tego samego kalibru, co pokonanie faworyzowanych Portugalczyków, ale pokonanie Skandynawów również jest sporym sukcesem dla klubu, który debiutuje w Lidze Mistrzów.

Podopieczni Qurbana Qurbanova wynik meczu otworzyli w 28. minucie. Do siatki gości trafił Abdellah Zoubir.

Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Emmanuel Addai.

Pewne zwycięstwo Newcastle w Belgii

W drugim środowym meczu Ligi Mistrzów, który rozpoczął się o godz. 18.45 niespodzianki nie było. Newcastle United bez kłopotu poradziło sobie na wyjeździe z Union St.Gilloise. Goście już do przerwy prowadzili 2:0. Pierwszego gola dla "Srok" strzelił Nick Woltemade, a na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Anthony Gordon.

Gordon był też autorem trzeciej bramki dla Newcastle. Ponownie ustawił piłkę na jedenastym metrze i znów okazał się bezbłędnym egzekutorem. Wynik meczu na 4:0 dziewięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Harvey Barnes.