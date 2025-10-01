Drużyna Kochalskiego lepsza od faworytów

Kochalski przeszedł z Stali Mielec do azerskiego klubu Karabach Agdam w sierpniu 2024 roku. 25-letni bramkarz dziś na pewno nie żałuje tego kroku. Polak jest podstawowym bramkarzem drużyny, która robi furorę na starcie bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Reklama
Liga Mistrzów. Katastrofalny błąd bramkarza Slavii Praga. Podarował gola Interowi Mediolan
Liga Mistrzów. Katastrofalny błąd bramkarza Slavii Praga. Podarował gola Interowi Mediolan

Zobacz również

Karabach z Kochalskim w składzie w pierwszej serii gier sensacyjnie wygrał w Lizbonie z miejscową Benfiką 3:2. Azerowie w drugiej kolejce Champions League udowodnili, że to nie był przypadek.

Zoubir i Addai zapewnili wygraną Karabachowi

Na własnym stadionie gościli FC Kopenhaga i znów sprawili niespodziankę. Może nie tego samego kalibru, co pokonanie faworyzowanych Portugalczyków, ale pokonanie Skandynawów również jest sporym sukcesem dla klubu, który debiutuje w Lidze Mistrzów.

Podopieczni Qurbana Qurbanova wynik meczu otworzyli w 28. minucie. Do siatki gości trafił Abdellah Zoubir.

Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Emmanuel Addai.

Pewne zwycięstwo Newcastle w Belgii

W drugim środowym meczu Ligi Mistrzów, który rozpoczął się o godz. 18.45 niespodzianki nie było. Newcastle United bez kłopotu poradziło sobie na wyjeździe z Union St.Gilloise. Goście już do przerwy prowadzili 2:0. Pierwszego gola dla "Srok" strzelił Nick Woltemade, a na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Anthony Gordon.

Gordon był też autorem trzeciej bramki dla Newcastle. Ponownie ustawił piłkę na jedenastym metrze i znów okazał się bezbłędnym egzekutorem. Wynik meczu na 4:0 dziewięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Harvey Barnes.