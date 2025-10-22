Vinicius Junior "zatańczył" z obrońcami Juventusu

W Madrycie formę lidera hiszpańskiej La Liga przed niedzielnym El Clasico z Barceloną sprawdził Juventus. Goście w dwóch pierwszych kolejkach obecnej edycji Ligi Mistrzów zanotowali dwa remisy. Natomiast Real do czwartkowej konfrontacji przystąpił z kompletem punktów.

Reklama

Kibice "Królewskich" w czwartkowy wieczór na gola dla swojej ukochanej musieli czekać niemal godzinę. W 57. minucie Vinicius Junior "zatańczył" w polu karnym z trzema obrońcami Juventusu. Brazylijczyk oddał strzał i trafił w słupek, a piłkę do sitaki z bliska dobił Jude Bellingham. Jak się później okazało była to jedyna bramka jaka padła w tym dniu na Santiago Bernabeu.

Chelsea zdeklasowała Ajax

Zdecydowanie więcej goli niż w Madrycie zobaczyli kibice na Stamford Bridge, gdzie Chelsea Londyn nie dała żadnych szans Ajaksowi Amsterdam. Gospodarze wygrali 5:1.

Katastrofa gości zaczęła się po kwadransie gry. Wtedy po brutalnym faulu z boiska usunięty został Kenneth Taylor. "The Blues" bardzo szybko wykorzystali grę w przewadze. Trzy minuty po czerwonej kartce dla gracza holenderskiej drużyny wynik spotkania otworzył Marc Guiu. Niecałe dziesięć minut później na 2:0 podwyższył Moises Caicedo.

Trzy rzuty karne w jednej połowie

Kolejne trzy gole padły po rzutach karnych. Najpierw kontaktową bramkę dla gości z "jedenastki" zdobył Wout Weghorst, ale później z tej samej odległości nie mylili się Enzo Fernandez oraz Estevao i Chelsea do przerwy prowadziła 4:1.

Wynik na 5:1 tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania ustalił Tyrique George

Paris Saint-Germain liderem Ligi Mistrzów

Po trzech kolejkach liderem Ligi Mistrzów z kompletem punktów jest Paris Saint-Germain. Tyle samo "oczek" co mistrz Francji mają Bayern Monachium, Inter Mediolan, Arsenal Londyn i Real Madryt. Wszystkie te zespoły ustępują obrońcom tytułu z poprzedniej edycji Champions League gorszym bilansem bramkowym.

Barcelona, w której barwach grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny jest na szóstym miejscu i do lidera traci trzy punkty. Tabelę zamykają Benfica Lizbona i Ajax, które jak na razie mają zerowy dorobek.