Vinicius Junior "zatańczył" z obrońcami Juventusu

W Madrycie formę lidera hiszpańskiej La Liga przed niedzielnym El Clasico z Barceloną sprawdził Juventus. Goście w dwóch pierwszych kolejkach obecnej edycji Ligi Mistrzów zanotowali dwa remisy. Natomiast Real do czwartkowej konfrontacji przystąpił z kompletem punktów.

Kibice "Królewskich" w czwartkowy wieczór na gola dla swojej ukochanej musieli czekać niemal godzinę. W 57. minucie Vinicius Junior "zatańczył" w polu karnym z trzema obrońcami Juventusu. Brazylijczyk oddał strzał i trafił w słupek, a piłkę do sitaki z bliska dobił Jude Bellingham. Jak się później okazało była to jedyna bramka jaka padła w tym dniu na Santiago Bernabeu.

Chelsea zdeklasowała Ajax

Zdecydowanie więcej goli niż w Madrycie zobaczyli kibice na Stamford Bridge, gdzie Chelsea Londyn nie dała żadnych szans Ajaksowi Amsterdam. Gospodarze wygrali 5:1.

Liga Mistrzów. Kochalski nie zatrzymał Athletic. Pierwsza porażka Azerów

Katastrofa gości zaczęła się po kwadransie gry. Wtedy po brutalnym faulu z boiska usunięty został Kenneth Taylor. "The Blues" bardzo szybko wykorzystali grę w przewadze. Trzy minuty po czerwonej kartce dla gracza holenderskiej drużyny wynik spotkania otworzył Marc Guiu. Niecałe dziesięć minut później na 2:0 podwyższył Moises Caicedo.

Trzy rzuty karne w jednej połowie

Kolejne trzy gole padły po rzutach karnych. Najpierw kontaktową bramkę dla gości z "jedenastki" zdobył Wout Weghorst, ale później z tej samej odległości nie mylili się Enzo Fernandez oraz Estevao i Chelsea do przerwy prowadziła 4:1.

Wynik na 5:1 tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania ustalił Tyrique George

Paris Saint-Germain liderem Ligi Mistrzów

Po trzech kolejkach liderem Ligi Mistrzów z kompletem punktów jest Paris Saint-Germain. Tyle samo "oczek" co mistrz Francji mają Bayern Monachium, Inter Mediolan, Arsenal Londyn i Real Madryt. Wszystkie te zespoły ustępują obrońcom tytułu z poprzedniej edycji Champions League gorszym bilansem bramkowym.

Barcelona, w której barwach grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny jest na szóstym miejscu i do lidera traci trzy punkty. Tabelę zamykają Benfica Lizbona i Ajax, które jak na razie mają zerowy dorobek.

  • Wyniki i program 3. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów
  • 22 października, środa
  • Galatasaray Stambuł - Bodoe/Glimt 3:1
  • Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3:1
  • Chelsea Londyn - Ajax Amsterdam 5:1
  • Atalanta Bergamo - Slavia Praga 0:0
  • Eintracht Frankfurt - Liverpool 1:5
  • Sporting Lizbona - Olympique Marsylia 2:1
  • AS Monaco - Tottenham Hotspur 0:0
  • Real Madryt - Juventus Turyn 1:0
  • Bayern Monachium - Club Brugge 4:0
  • 21 października, wtorek
  • Barcelona - Olympiakos Pireus 6:1
  • Kajrat Ałmaty - Pafos FC 0:0
  • Arsenal Londyn - Atletico Madryt 4:0
  • Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2:7
  • Villarreal - Manchester City 0:2
  • PSV Eindhoven - Napoli 6:2
  • FC Kopenhaga - Borussia Dortmund 2:4
  • Union St. Gilloise - Inter Mediolan 0:4
  • Newcastle United - Benfica Lizbona 3:0