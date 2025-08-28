Jak poinformowano w komunikacie, ta decyzja ma ułatwić logistykę kibicom, zespołom oraz gospodarzom finałów.

Lepszy dostęp do komunikacji miejskiej

Oznaczać będzie lepszy dostęp do środków transportu publicznego i bezpieczniejszy i wygodniejszy powrót ze stadionu po meczu.

Większe wpływy miasta-gospodarza

Ponadto kibice zwycięskiej drużyny będą mogli wcześniej rozpocząć świętowanie, co z kolei ma się przełożyć na większe wpływy miasta-gospodarza.

Czas dla przyjaciół i rodziny

Choć godzina 21 jest odpowiednia dla meczów rozgrywanych w środku tygodnia, wcześniejsze rozpoczęcie w sobotnim finale oznacza też wcześniejsze zakończenie, nawet jeśli będzie dogrywka i rzuty karne. To pozwoli kibicom na spędzenie reszty wieczoru z przyjaciółmi i rodziną i dyskusje o najważniejszym spotkaniu sezonu – skomentował zwierzchnik UEFA Słoweniec Aleksander Ceferin, cytowany w komunikacie.

Losowanie fazy ligowej

Decyzję ogłoszono kilka godzin przed losowaniem fazy ligowej Champions League, które odbędzie się o 18 w Monako.