Jeszcze w pierwszej połowie bramkę dla Liverpoolu zdobył Holender Ryan Gravenberch.

Czerwona kartka za brutalny faul

"Sroki" całą druga połowę grały w osłabieniu, gdyż tuż przed przerwą czerwoną kartkę za brutalny faul otrzymał Anthony Gordon. Początkowo sędzia dał Anglikowi żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po analizie VAR.

Wyrównanie mimo gry w dziesiątkę

Tuż po przerwie na 2:0 podwyższył Francuz Hugo Ekitike. Pomimo gry w "10", piłkarze Newcastle nie poddawali się i zdołali wyrównać. Gole strzelili Brazylijczyk Bruno i Duńczyk William Osula.

Znakomity debiut 16-latka

Arbiter do drugiej połowy doliczył aż 11 minut, co wykorzystali "The Reds". Tuż przed końcem meczu 16-letni Rio Ngumoha otrzymał podanie od Egipcjanina Mohameda Salaha i zdobył zwycięską bramkę. Piłkarz, który w piątek będzie obchodził 17. urodziny zadebiutował w Premier League w znakomitym stylu.

W dwóch kolejkach angielskiej ekstraklasy po sześć punktów mają trzy kluby: Arsenal Londyn, Tottenham Hotspur i właśnie Liverpool.