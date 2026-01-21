Ciężka przeprawa Barcelony w stolicy Czech

Barcelona ostatnio prezentowała bardzo dobrą formę. Wygrała jedenaście meczów z rzędu. Fantastyczna seria dobiegła końca w minioną niedzielę. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Realem Sociedad 1:2.

W środę drużyna Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego (cały mecz oglądał z ławki rezerwowych) zmierzyła się z zespołem, która nie wygrała jeszcze spotkania w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Barcelona nie mogła sobie pozwolić na stratę punktów, bo wpadka w Pradze mogłaby oznaczać nie tylko utratę szansy na bezpośredni awans do 1/8 finału, ale też konieczność ratowania się przed odpadnięciem z rozgrywek w ostatniej kolejce. Mistrzowie Hiszpanii mieli trudną przeprawę, jednak ostatecznie do domu zabrali trzy punkty.

Lopez zaliczył dublet

Mecz w stolicy Czech nie zaczął się dobrze dla gości. Już w 10. minucie piłka znalazła drogę do bramki Barcelony. Po stałym fragmencie gry umieścił ją w niej Vasil Kusej.

Katalończycy odpowiedzieli dwoma golami Fermina Lopeza. Przy pierwszym trafieniu Hiszpana nie popisał się bramkarz gospodarzy, który popełnił błąd i dał się zaskoczyć uderzeniem przy bliższym słupku.

Lewandowski pokonał bramkarza... Barcelony

Barcelona długo nie cieszyła się z prowadzenia. Dwie minuty później znów był remis. Slavia znów zaskoczyła rywali po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Wielkim pechowcem w tej sytuacji okazał się Lewandowski. Piłka odbiła się od pleców kapitana reprezentacji Polski i wpadła do bramki Joana Garcii.

Po zmianie stron piłkarze Barcelony wzięli się do roboty, a z gospodarzy uszło powietrze. Najpierw w 63. minucie trzeciego gola dla Katalończyków strzelił Dani Olmo, który chwilę wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

Pierwszy gol Lewandowskiego w Lidze Mistrzów

Wynik spotkania na 4:2 dla Barcelony w 71. minucie ustalił Lewandowski. Polak w tej sytuacji miał sporo szczęścia. Po podaniu od Marcusa Rashforda nie opanował piłki, ale zdążył ją jeszcze skierować do siatki przed interweniującym bramkarzem.

Dla Lewandowskiego, który mecz rozpoczął w podstawowym składzie Barcelony i przebywał na murawie do ostatniego gwizdka sędziego było to pierwsze trafienie w trwającej edycji Ligi Mistrzów i 106. w historii występów w Champions League. W klasyfikacji strzelców wszech czasów Polak jest trzeci.