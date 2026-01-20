Arsenal nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki
Arsenal wygrał wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów i może dodatkowo pochwalić się imponującym bilansem goli 20-2. "Kanonierzy" już zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Po wtorkowej porażce pewny go nie może być Inter. Los drużyna Zielińskiego rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.
Jesus piłkarzem meczu
Bohaterem meczu w Mediolanie został Gabriel Jesus. Brazylijczyk był autorem obu goli dla Arsenalu. 28-latek już w 10. minucie otworzył wynik spotkania. Drugi raz do siatki miejscowych trafił w 31. minucie.
Piękny gol Susica
Inter stać było tylko na zdobycie jednej bramki. W 18. minucie Petar Sucic popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego. Po jego strzale golkiper Arsenalu nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.
Wynik spotkania na 3:1 w 84. minucie ustalił Viktor Gyokeres. W tym momencie na placu gry nie było już Zielińskiego. Polak chwilę wcześniej został zmieniony.
- Wyniki 7. kolejki Ligi Mistrzów
- 20 stycznia, wtorek
- Kajrat Ałmaty - Club Brugge 1:4
- Bodoe/Glimt - Manchester City 3:1
- Real Madryt - AS Monaco 6:1
- Inter Mediolan - Arsenal Londyn 1:3
- Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2
- Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0
- Sporting Lizbona - Paris Saint-Germain 2:1
- Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 2:0
- FC Kopenhaga - Napoli 1:1
- 21 stycznia, środa
- Galatasaray Stambuł - Atletico Madryt (18.45)
- Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt (18.45)
- Chelsea Londyn - Pafos FC (21.00)
- Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao (21.00)
- Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)
- Slavia Praga - Barcelona (21.00)
- Olympique Marsylia - Liverpool (21.00)
- Newcastle United - PSV Eindhoven (21.00)
- Bayern Monachium - Union St. Gilloise (21.00)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję