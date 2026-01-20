Arsenal nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki

Arsenal wygrał wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów i może dodatkowo pochwalić się imponującym bilansem goli 20-2. "Kanonierzy" już zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Po wtorkowej porażce pewny go nie może być Inter. Los drużyna Zielińskiego rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Jesus piłkarzem meczu

Bohaterem meczu w Mediolanie został Gabriel Jesus. Brazylijczyk był autorem obu goli dla Arsenalu. 28-latek już w 10. minucie otworzył wynik spotkania. Drugi raz do siatki miejscowych trafił w 31. minucie.

Piękny gol Susica

Inter stać było tylko na zdobycie jednej bramki. W 18. minucie Petar Sucic popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego. Po jego strzale golkiper Arsenalu nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Wynik spotkania na 3:1 w 84. minucie ustalił Viktor Gyokeres. W tym momencie na placu gry nie było już Zielińskiego. Polak chwilę wcześniej został zmieniony.