Arsenal nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki

Arsenal wygrał wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów i może dodatkowo pochwalić się imponującym bilansem goli 20-2. "Kanonierzy" już zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Po wtorkowej porażce pewny go nie może być Inter. Los drużyna Zielińskiego rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Jesus piłkarzem meczu

Bohaterem meczu w Mediolanie został Gabriel Jesus. Brazylijczyk był autorem obu goli dla Arsenalu. 28-latek już w 10. minucie otworzył wynik spotkania. Drugi raz do siatki miejscowych trafił w 31. minucie.

Piękny gol Susica

Inter stać było tylko na zdobycie jednej bramki. W 18. minucie Petar Sucic popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego. Po jego strzale golkiper Arsenalu nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Wynik spotkania na 3:1 w 84. minucie ustalił Viktor Gyokeres. W tym momencie na placu gry nie było już Zielińskiego. Polak chwilę wcześniej został zmieniony.

  • Wyniki 7. kolejki Ligi Mistrzów
  • 20 stycznia, wtorek
  • Kajrat Ałmaty - Club Brugge 1:4
  • Bodoe/Glimt - Manchester City 3:1
  • Real Madryt - AS Monaco 6:1
  • Inter Mediolan - Arsenal Londyn 1:3
  • Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2
  • Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0
  • Sporting Lizbona - Paris Saint-Germain 2:1
  • Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 2:0
  • FC Kopenhaga - Napoli 1:1
  • 21 stycznia, środa
  • Galatasaray Stambuł - Atletico Madryt (18.45)
  • Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt (18.45)
  • Chelsea Londyn - Pafos FC (21.00)
  • Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao (21.00)
  • Juventus Turyn - Benfica Lizbona (21.00)
  • Slavia Praga - Barcelona (21.00)
  • Olympique Marsylia - Liverpool (21.00)
  • Newcastle United - PSV Eindhoven (21.00)
  • Bayern Monachium - Union St. Gilloise (21.00)